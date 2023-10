Fuasgladh a tha càirdeil don àrainneachd airson microplastics a thoirt air falbh bho uisge

Tha luchd-rannsachaidh aig Institiud Saidheans agus Teicneòlais Korea (KIST) air stuth a tha càirdeil don àrainneachd a leasachadh a bheir air falbh microplastics gu h-èifeachdach bho uisge. Tha microplastics, a tha nan sgudal plastaig a bhios a’ briseadh sìos thar ùine gu gràineanan nas lugha na 20 μm, nan cunnart mòr don àrainneachd agus do shlàinte. Chan urrainn dha ionadan làimhseachaidh uisge gnàthach microplastics a thoirt air falbh nas lugha na 20 μm, agus mar sin feumar fuasglaidhean eile a lorg.

Tha an Dr Jae-Woo Choi agus an sgioba aige aig an Ionad airson Rannsachadh Rothaireachd Uisge aig KIST air flocculant cruaidh stèidhichte air cnàimhneach meatailt-organach a leasachadh a dh’ fhaodas nanoplastics a chruinneachadh fo irradachadh solais faicsinneach. Tha an stuth stèidhichte air gorm Prussian, stuth stèidhichte air frèaman meatailt-organach a chaidh a chleachdadh roimhe seo gus eileamaidean rèidio-beò a ghlacadh bho uisge sgudail.

Lorg an luchd-rannsachaidh gum faod gorm Prussian microplastics a chruinneachadh gu h-èifeachdach fo sholas faicsinneach. An uairsin leasaich iad stuth a tha a’ meudachadh èifeachdas cruinneachaidh gorm Prussian le bhith ag atharrachadh an structair criostal. Nuair a tha an stuth air a irradachadh le solas faicsinneach, faodar microplastics cho beag ri 0.15 μm a chruinneachadh gu meud timcheall air 4,100 uair nas motha, gan dèanamh nas fhasa an toirt air falbh.

Ann an deuchainnean, b 'urrainn don luchd-rannsachaidh suas ri 99% de mhicroplastics a thoirt air falbh bho uisge a' cleachdadh an stuth leasaichte. A bharrachd air an sin, faodaidh an stuth microplastics a thionndadh barrachd air trì uiread a chuideam fhèin, a ’dèanamh nas fheàrr na floculants àbhaisteach a’ cleachdadh iarann ​​​​no alùmanum timcheall air 250 uair.

Tha am fuasgladh eco-càirdeil seo chan ann a-mhàin a’ toirt air falbh microplastics gu h-èifeachdach ach cuideachd a’ cleachdadh gorm Prussian, a tha gun chron do chorp an duine. Tha e na flocculant cruaidh, ga dhèanamh furasta fuigheall uisge fhaighinn air ais, agus bidh e a’ cleachdadh solas nàdarra mar stòr lùtha, a’ leantainn gu pròiseas lùth ìosal.

Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil comas àrd aig an teicneòlas seo airson malairteachadh agus faodar a chuir an sàs ann an aibhnichean coitcheann, goireasan làimhseachaidh uisge sgudail, agus ionadan glanaidh uisge. Seachad air microplastics, faodar an stuth a chleachdadh cuideachd gus truailleadh eile a thoirt air falbh bho shiostaman uisge.

Chaidh an rannsachadh, le taic bho Mhinistrealachd an Saidheans agus ICT, fhoillseachadh air 1 Dàmhair anns an iris eadar-nàiseanta Water Research.

Source:

- Institiud Saidheans agus Teicneòlais Korea (KIST)