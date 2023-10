Bidh Modal Stèisean Fànais na Ruis a’ faighinn eòlas air aodion fuarachaidh airson an treas uair

Tha rèididheachd àrd-sgoile air modal stèisean fànais Ruiseanach air a dhol a-mach, a’ comharrachadh an treas uair sa bhliadhna a dh’ fhalbh a tha pàirt Ruiseanach air fuarachadh teas-sgaoilidh a chall. Thachair an aodion ann an cuairteachadh rèididheachd cùl-taic air modal obair-lann ioma-adhbhar Nauka (MLM), air a dhealbhadh gus bathar-cruaidh deuchainn fhuarachadh. Ged nach eil fios fhathast dè a’ bhuaidh a bhios aig an tachartas seo air gnìomhachd an stèisein, tha oifigearan air a bhith cinnteach nach eil an sgioba ann an cunnart.

Thuirt buidheann fànais feadarail na Ruis, Roscosmos, gu bheil prìomh chuairt smachd teirmeach a ’mhodal ag obair gu h-àbhaisteach agus a’ toirt seachad suidheachaidhean comhfhurtail. Tha innleadairean Ruiseanach an-dràsta a’ sgrùdadh an aodion agus a’ dèanamh anailis air an t-suidheachadh. Dhaingnich speuradair NASA Jasmin Moghbeli an aodion, a chaidh a lorg bhon rèididheatoran air an MLM.

Tha dà shiostam rèididheatoran aig modal Nauka, leis an rèididheachd a chaidh a leigeil ma sgaoil air a chuir suas air modal an obair-lann sa Ghiblean. Ach, tha am prìomh rèididheachd air Nauka ag obair gu h-àbhaisteach, gun buaidh sam bith air obair a’ chriutha no an stèisein. Leanaidh sgiobaidhean talmhainn orra a’ sgrùdadh adhbhar an aodion.

Tha an tachartas seo às deidh aodion fuarachaidh a bh’ ann roimhe air bàta aiseig sgioba Soyuz agus bàta bathair Russian Progress. Mar thoradh air an aodion Soyuz chaidh solar fuarachaidh na luinge gu lèir a dhrèanadh, a’ leantainn gu cur air bhog Soyuz ùr agus leudachadh air fuireach na criutha air bòrd an stèisein. Ged a thathas a’ creidsinn gur e buaidhean micrometeoroid adhbhar nan aodion sin, cha deach mìneachadh deimhinnte a thoirt seachad.

Tha NASA a’ gabhail ceumannan gus dèanamh cinnteach gu bheil an aodion air a sgaradh gu tur ro chuairt-fànais dealbhaichte leis an speuradair NASA Loral O’Hara agus speuradair Buidheann Fànais na h-Eòrpa Andreas Mogensen. Dh’ fhaodadh mìrean fuarachaidh a tha a’ cumail ri deiseachan-fànais agus a bhith air an giùlan taobh a-staigh an stèisein a bhith nan cunnart slàinte.

Gu crìch, a dh’ aindeoin an aodion fuarachaidh air modal na Ruis, tha gnìomhachd an stèisein fhathast gun bhuaidh, agus tha an sgioba fhathast sàbhailte. Tha sgrùdaidhean a’ dol air adhart gus faighinn a-mach adhbhar an aodion agus dèanamh cinnteach nach bi e na chunnart a bharrachd dha speuradairean no an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

