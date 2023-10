O chionn ghoirid chuir ceannard fànais Roscosmos ann am Moscow fios air ais mu staid uidheamachd Ruiseanach air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Às deidh aodion fuarachaidh ath-chuairteachaidh an stèisein, an treas fear ann an nas lugha na bliadhna, tha ceistean air nochdadh a thaobh earbsachd prògram fànais na Ruis. Gu sònraichte, tha a’ mhòr-chuid de uidheamachd Ruiseanach air an ISS air a dhol thairis air an ùine barantais aca, a tha a’ togail draghan mu a choileanadh agus a fhad-beatha.

Chuir ceannard Roscosmos, Yuri Borisov, cuideam air cho luath sa bha an suidheachadh aig òraid telebhisean. Ged a chaidh cead a thoirt don roinn Ruiseanach den ISS a bhith ag obair gu 2028, tha e mu thràth air a dhol thairis air a h-uile ùine iomchaidh de bhith ann. Gu dearbh, tha 80% eagallach de uidheamachd Ruiseanach air bòrd nas fhaide na an ùine barantais, a ’nochdadh gu bheil feum air aire sa bhad agus ùrachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Tha na leasachaidhean sin o chionn ghoirid a’ tilgeil solas air na dùbhlain a tha mu choinneamh prògram fànais Moscow. Thug tuiteam an USSR buaidh mhòr air na h-oidhirpean a bha uair air thoiseach. Bhon uairsin, tha cnapan-starra bho mhiseanan Mars a dh’ fhàillig gu call a ’chiad sgrùdadh gealaich aige ann am faisg air leth-cheud bliadhna air a’ phrògram a mhilleadh. Tha an tubaist o chionn ghoirid de Luna-25, a thug 16 bliadhna ri leasachadh, air fìor mheòrachadh a bhrosnachadh.

Dh’aidich Borisov cho cudromach sa bha tachartas Luna-25 agus thug e buaidh air an ùine leasachaidh fhada gu maoineachadh neo-chunbhalach. Dhaingnich e cuideachd cho cudromach sa tha e gun a bhith ag aideachadh an sgioba òg a tha an urra ri cruthachadh an neach-sgrùdaidh. An àite sin, dh’ iarr e gun deidheadh ​​leasanan luachmhor ionnsachadh bhon t-suidheachadh, mearachdan a cheartachadh, agus obair ri leantainn.

Tha duilgheadasan maoineachaidh agus sgandalan coirbeachd air a bhith aig roinn fànais na Ruis o chionn fhada, a’ cur bacadh air adhartas. Ach, a dh’ aindeoin na dùbhlain sin, dhaingnich an Ceann-suidhe Vladimir Putin san t-Sultain gum biodh prògram gealaich na Ruis a’ leantainn, a’ nochdadh dealas gun fhiosta na dùthcha airson sgrùdadh fànais.

FAQ:

C: Dè an àireamh sa cheud de uidheamachd Ruiseanach air an ISS a tha air a dhol thairis air an ùine barantais aige?

A: Tha timcheall air 80% de uidheamachd Ruiseanach air an ISS nas fhaide na an ùine barantais aige.

C: Dè a dh’ adhbhraich an aodion fuarachaidh o chionn ghoirid air roinn na Ruis den ISS?

F: Chan eil adhbhar an aodion fuarachaidh o chionn ghoirid air roinn na Ruis den ISS air ainmeachadh gu soilleir san artaigil.

C: Dè cho fada ’s a thug e gus an probe Luna-25 a leasachadh?

F: Thug an probe Luna-25 16 bliadhna ri leasachadh.

C: Dè na dùbhlain a tha air a bhith aig prògram fànais na Ruis bho thuit an USSR?

F: Tha duilgheadasan air a bhith aig prògram fànais na Ruis, a’ toirt a-steach miseanan air fàiligeadh air Mars agus call a’ chiad probe gealaich ann am faisg air 50 bliadhna.

C: An lean an Ruis air adhart leis a’ phrògram gealaich aice a dh’ aindeoin duilgheadasan?

F: Tha, tha an Ceann-suidhe Vladimir Putin air dearbhadh gun lean an Ruis air adhart leis a ’phrògram gealaich aca a dh’ aindeoin duilgheadasan.