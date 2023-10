Roscosmos a’ sgrùdadh aodion fuarachaidh air modal Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Tha buidheann fànais na Ruis, Roscosmos, an-dràsta a’ sgrùdadh aodion fuarachaidh air aon de mhodalan an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Thachair an aodion air cuairteachadh rèididheachd taobh a-muigh air modal Nauka, a chaidh a chuir ris an stèisean fànais san Iuchar 2021. Chaidh an rèididheatoran sin a lìbhrigeadh don ISS aig misean spàl fànais ann an 2010. Ged a tha an aodion fuarachaidh air draghan a thogail, tha Roscosmos air a bhith cinnteach gu bheil prìomh chuairt smachd teirmeach a’ mhodail ag obair gu h-àbhaisteach, agus nach eil an sgioba agus an stèisean ann an cunnart.

Thug NASA seachad fiosrachadh às ùr mun t-suidheachadh, ag ràdh gun deach flakes fhaicinn a ’tighinn bho aon de na rèididheatoran air modal Nauka. Chaidh iarraidh air a’ chriutha an uairsin na còmhlachan air uinneagan roinn na SA a dhùnadh mar rabhadh an-aghaidh truailleadh. Ach, thuirt NASA a-rithist gu bheil am prìomh rèididheatoran ag obair mar bu chòir, agus leanaidh sgiobaidhean talmhainn a’ measadh na cùise. Chan eil fios fhathast adhbhar an aodion.

Is e an aodion fuarachaidh seo am fear as ùire ann an sreath de chùisean meacanaigeach a tha air a bhith aig Roscosmos air an ISS. Aig deireadh 2022, thachair aodion fuarachaidh ainmeil air bàta-fànais Soyuz a bha ceangailte ris an stèisean fànais. Cho-dhùin sgrùdadh gun robh coltas ann gun do bhuail rud beag an soitheach-fànais, ag adhbhrachadh an aodion. Tha Roscosmos air a bhith ag obair gus na miseanan còmhdhail sgioba aca a thoirt air ais às deidh na thachair seo. Tha sprùilleach ann an orbit na Talmhainn air a bhith na dhragh a tha a’ sìor fhàs, leis gu bheil tubaistean eadar nithean agus deuchainnean armachd an-aghaidh saideal air leantainn gu àrdachadh ann an sgudal neo-riaghlaidh san fhànais.

A dh’ aindeoin na dùbhlain sin, chaidh bàta-fànais Soyuz ùr a chuir air bhog gu soirbheachail chun ISS aig deireadh a’ Ghearrain, a’ giùlan speuradair NASA Frank Rubio agus dà chosmonauts Ruiseanach air ais chun Talamh san t-Sultain 2022.

