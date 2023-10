Astronauts Sàbhailte mar mhodal Ruiseanach air aodion ISS Experiences, tha NASA ag ràdh

Tha NASA air dearbhadh gu bheil na speuradairean air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) sàbhailte às deidh aodion o chionn ghoirid fhaicinn ann am modal na Ruis. Mhothaich luchd-riaghlaidh itealain na buidhne flakes a’ tighinn bho aon de na rèididheatoran air modal deuchainn-lann ioma-adhbhar Roscosmos Nauka (MLM) Diluain. Chaidh an sealladh seo a dhearbhadh cuideachd leis an speuradair NASA Jasmin Moghbeli, a chunnaic na flakes bho na h-uinneagan cupola. Mar rabhadh, chaidh iarraidh air a’ chriutha na còmhlachan air uinneagan roinn na SA a dhùnadh gus casg a chuir air truailleadh sam bith.

Tha an dà chuid NASA agus Roscosmos air a ràdh nach robh an sgioba a-riamh ann an cunnart sam bith. Tha Roscosmos air an aodion a chomharrachadh gu bhith air rèididheachd cùl-taic Nauka, a tha suidhichte air taobh a-muigh a’ mhodal. Tha oifigearan Ruiseanach air a bhith cinnteach gu bheil an teòthachd taobh a-staigh an MLM fhathast comhfhurtail agus nach eil atharrachaidhean ann an gnìomhachd, deuchainnean no amannan eacarsaich criutha.

Chaidh an rèididheatoran sin a lìbhrigeadh an toiseach don stèisean fànais air modal Rassvet aig misean spàl fànais ann an 2010 agus an dèidh sin chaidh a ghluasad gu Nauka aig slighe-fànais Roscosmos sa Ghiblean. Tha NASA air a ràdh gu bheil am prìomh rèididheachd air Nauka ag obair gu h-àbhaisteach agus a’ toirt làn fhuarachadh don mhodal gun buaidh sam bith air a’ chriutha no obair an stèisein fhànais. Ach, thèid tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh gus faighinn a-mach adhbhar an aodion.

Is e an tachartas seo am fear as ùire ann an sreath de dh’ aoidion fuarachaidh bho uidheamachd Ruiseanach air an ISS o chionn beagan mhìosan. Ged a tha Roscosmos den bheachd gu robh na h-aodion roimhe mar thoradh air buaidhean micrometeoroid, tha amharas aig anailisiche fànais Harvard-Smithsonian Jonathan McDowell gu bheil duilgheadas siostamach ann. Le trì siostaman fuarachaidh a-nis fo bhuaidh, tha McDowell a’ moladh gur dòcha gu bheil cùis bhunaiteach cumanta ag adhbhrachadh na h-aodion sin.

