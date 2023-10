Segment Ruiseanach de Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ faighinn eòlas air an treas aodion fuarachaidh

Tha an roinn Ruiseanach den Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) air an treas aodion fuarachaidh fhulang ann an nas lugha na bliadhna, a ’togail dhraghan mu cho earbsach sa tha prògram fànais na Ruis. Air Diluain, chaidh flakes fuarachaidh reòta fhaicinn a’ frasadh a-steach don fhànais tro bhiadhadh beò oifigeil a thug NASA seachad. Thàinig an aodion seo bho chuairt rèididheachd taobh a-muigh modal Nauka, ris an canar cuideachd Ùrachadh Modal Obair-lann Ioma-adhbhar (MLM), a chaidh a lìbhrigeadh don stèisean ann an 2012.

Thug buidheann fànais na Ruis, Roscosmos, cinnteach gun robh an teòthachd san aonad air an robh buaidh fhathast àbhaisteach agus nach robh cunnart sam bith ann don sgioba no don stèisean. A dh'aindeoin sin, dh'iarr smachd misean na SA ann an Houston air speuradairean tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air an t-suidheachadh. Chaidh iarraidh orra sùil a thoirt air a’ chupola, gu sònraichte uinneagan còig no sia, airson dearbhadh lèirsinneach sam bith air na flakes fuarachaidh.

Tha an tachartas seo a’ leantainn air dà aodion fuarachaidh a bh’ ann roimhe taobh a-staigh roinn na Ruis den ISS sa bhliadhna a dh’ fhalbh. Fhad ‘s a tha a’ bhuidheann air dearbhadh nach eil bagairt ann sa bhad, tha na cùisean ath-chuairteachaidh sin a ’togail dhraghan mu cho earbsach sa tha prògram fànais na Ruis.

Tha e cudromach dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus èifeachdas gnìomhachd air an ISS, leis gu bheil e na àrd-ùrlar deatamach airson rannsachadh saidheansail agus co-obrachadh eadar-nàiseanta ann an sgrùdadh fànais. Bidh sgrùdaidhean air adhbhar an aodion fuarachaidh agus fuasglaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann deatamach gus ionracas an stèisein agus sunnd a chriutha a chumail suas.

Stòran: Buidheann fànais Ruiseanach Roscosmos, NASA