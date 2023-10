Bidh Cosmonauts Ruiseanach a’ stàladh bathar-cruaidh rè Spacewalk aig Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Shoirbhich le cosmonauts Ruiseanach Oleg Kononenko agus Nikolai Chub air slighe-fànais aig an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, a’ stàladh bathar-cruaidh riatanach ann am Modal Mion-rannsachaidh Poisk. Air an t-slighe-fànais, a mhair beagan a bharrachd air 7 uairean, chaidh na cosmonauts gu modal Nauka, far an do chuir iad a-steach siostaman nano-saideal agus uidheamachd conaltraidh.

Rè an t-slighe-fànais, thachair dàil bheag air Kononenko agus Chub ann a bhith a ’stàladh an t-siostam saideal gu h-iomlan, a’ leudachadh fad na h-obrach aca. Ach, chaidh aca air suidheachadh uidheamachd conaltraidh taobh a-staigh a’ mhodal a chrìochnachadh gu soirbheachail. Thèid stàladh an t-siostam nano-saideal a dhèanamh ann an slighe-fànais san àm ri teachd.

Chomharraich am misean seo an t-siathamh slighe-fànais airson Oleg Kononenko, cosmonaut eòlach le eòlas farsaing air slighe-fànais. B’ e seo a’ chiad chuairt-fànais aig Nikolai Chub, a’ taisbeanadh sgilean agus sùbailteachd nan cosmonauts fhad ‘s a bha iad ag obair còmhla ann an suidheachaidhean dùbhlanach an fhànais a-muigh.

A’ coimhead air adhart, tha dùil gum bi speuradairean NASA Loral O’Hara agus Jasmin Moghbeli a’ dèanamh slighe-fànais air 30 Dàmhair. Bidh an rùn aca, a mhaireas timcheall air 6 uairean gu leth, a’ toirt a-steach gnìomhan èiginneach aig an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

Tha an oidhirp cho-obrachail seo eadar speuradairean Ruiseanach agus NASA a’ daingneachadh cho cudromach sa tha co-obrachadh eadar-nàiseanta ann an sgrùdadh fànais. Le bhith a’ cothlamadh eòlas agus goireasan, faodaidh nàiseanan clachan-mìle iongantach a choileanadh ann an rannsachadh saidheansail agus ar tuigse air a’ chruinne-cè a neartachadh tuilleadh.

