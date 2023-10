Bidh Cosmonauts Ruiseanach a’ cur air bhog saideal oileanach rè Spacewalk gus sgrùdadh a dhèanamh air siùil grèine

Shoirbhich le cosmonauts Ruiseanach Oleg Kononenko agus Nikolay Chub an saideal oileanach “Parus-MGTU” fhad ‘s a bha iad a’ stiùireadh slighe-fànais. Mar phàirt de dheuchainn, tha an saideal ag amas air gluasad siùil grèine a sgrùdadh. Tha an inneal cur air bhog, air a leasachadh le oileanaich Oilthigh Teicnigeach Stàite Bauman Moscow, a’ dèanamh cinnteach à slighe sreathach airson an nanosatellite, a’ toirt seachad riatanas deatamach airson cleachdadh saideal san àm ri teachd.

B 'e prìomh amas slighe-fànais Kononenko agus Chub an lùb radiator àrd-sgoile den mhodal "Nauka" a dhì-cheangal bhon phrìomh lùb modal. Bha feum air a 'ghnìomh seo mar thoradh air aodion a thachair air 9 Dàmhair. Rinn na cosmonauts sgrùdadh agus dealbh air an àite neo-ròin, a' toirt cothrom do eòlaichean air an Talamh sgrùdadh agus dearbhadh a dhèanamh air stòr a 'bhriseadh.

Às deidh an saideal a chuir a-steach, bidh na cosmonauts a’ cumail sùil air cleachdadh an t-seòl grèine, an dùil gun cuidich atharrachaidhean air fad an t-seòl a tha fosgailte do ghràineanan grèine spionnadh agus atharrachaidhean orbital an soitheach-fànais.

A bharrachd air an saideal a chuir air bhog, rinn Kononenko agus Chub cuideachd deuchainn radar leis an t-ainm “Napor-MiniRSA” air a ’mhodal“ Nauka ”. Tha an deuchainn ag amas air sùil a chumail air uachdar na Talmhainn airson adhbharan àrainneachdail, èiginn agus goireasan nàdarra. Tha an rannsachadh air a stiùireadh leis an Rocket and Space Corporation "Energia".

Rè an t-slighe-fànais aca, ma gheibh iad ùine a bharrachd, cuiridh Kononenko agus Chub an àite na truinnsearan tèarainte a cheangaileas na càbaill nan suidheachadh docaichte air modal seirbheis “Zvezda”. Bidh an obair dheatamach seo a’ dèanamh cinnteach à gnìomhachd ceart agus tèarainteachd a’ mhodal.

Thòisich an t-slighe-fànais aig 20:49 àm Moscow (17:49 UTC, 23:19 IST), le fosgladh a’ Mhòd Rannsachaidh Beag “Poisk”. Bidh na cosmonauts a’ caitheamh 6 uairean gu h-iomlan agus 52 mionaidean taobh a-muigh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta. Tha am misean sònraichte seo a’ comharrachadh a’ chiad slighe-fànais aca bho ràinig iad an ISS air 15 Sultain, 2023, ga fhàgail mar an t-siathamh slighe-fànais Ruiseanach den bhliadhna. Fhad ‘s a tha Chub ag iomairt taobh a-muigh an ISS airson a’ chiad uair airson obair, is e seo an siathamh slighe-fànais aig Kononenko.

