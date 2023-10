New Horizons: Cosmonauts Ruiseanach a’ giùlan slighe-fànais cuimhneachail gus faighinn thairis air dùbhlain

Chaidh dà cosmonaut Ruiseanach, Oleg Kononenko agus Nikolai Chub, air adhart air slighe-fànais iongantach air 25 Dàmhair, a mhair còrr is seachd uairean a thìde, gus faighinn thairis air diofar dhùbhlain taobh a-muigh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Bha an rùn aca a’ toirt a-steach grunn ghnìomhan èiginneach, a’ gabhail a-steach stàladh siostam conaltraidh radar synthetigeach agus cleachdadh nanosatellite gus teicneòlas seòl grèine a mheasadh. A bharrachd air an sin, rinn na cosmonauts sgrùdadh air an rèididheachd cùl-taic taobh a-muigh air modal obair-lann ioma-adhbhar Nauka, a bha air tachairt o chionn ghoirid le cùis aodion fuarachaidh.

Rè an t-slighe-fànais, chuir na cosmonauts an siostam conaltraidh radar a-steach gu soirbheachail, ach a-mhàin cùis bheag le aon de na pannalan, a thèid fhuasgladh nas fhaide air adhart. A bharrachd air an sin, cha do nochd seòl grèine an nanosatellite gu h-iomlan, mar a chunnaic camarathan nuair a dh’ fhalbh e bhon stèisean.

Bha sgrùdadh air an rèididheachd cùl-taic air leth inntinneach nuair a leig builgean fuarachaidh a-mach gun dùil fhad ‘s a bha e a’ cumail sùil air a ’phuing aodion. Gu fortanach, cha tàinig am fuaradair a chaidh a leigeil ma sgaoil gu conaltradh ri deiseachan nan cosmonauts.

Gus dèanamh cinnteach à purrachd an stèisein fhànais, rinn Kononenko agus Chub sgrùdadh gu faiceallach air na deiseachan-fànais Orlan agus na h-innealan aca airson lorgan fuarachaidh mus deach iad a-steach don stèisean a-rithist. Chuir iad às cuideachd an gèar aca às deidh ath-bhualadh, a’ lughdachadh toirt a-steach stuthan truailleadh sam bith. Thèid na lorgan truaillidh a tha air fhàgail a chuir às gu sgiobalta taobh a-staigh an stèisein fhànais a’ cleachdadh dòighean sìoltachaidh a bharrachd.

Chomharraich an t-slighe-fànais eachdraidheil seo an 268mh misean coisrigte airson a bhith a’ cruinneachadh, a’ cumail suas agus ag àrdachadh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta. Fhad ‘s a tha Kononenko air sia slighean fànais a chrìochnachadh, b’ e seo turas tòiseachaidh Chub gu farsaingeachd an fhànais.

Bha buidheann fànais na Ruis, Roscosmos, air an aodion a chomharrachadh roimhe seo air rèididheachd cùl-taic modal Nauka. Gu sònraichte, tha am prìomh rèididheatoran air a 'mhodal a' leantainn air adhart ag obair gu ceart, a 'toirt taic do phròiseasan fuarachaidh taobh a-staigh a' mhodail gun droch bhuaidh sam bith air a 'chriutha no obair an stèisein.

A thaobh sàbhailteachd, cho-dhùin NASA dà shlighe fànais clàraichte a chuir dheth air a’ mhìos seo. Tha na cinn-latha ath-eagraichte airson an t-slighe-fànais anns a bheil an speuradair NASA Loral O'Hara agus an speuradair ESA Andreas Mogensen, a bharrachd air an t-slighe-fànais anns a bheil speuradairean NASA Loral O’Hara agus Jasmin Moghbeli, fhathast ri ainmeachadh.

