Tha an Ruis a’ tòiseachadh air plana àrd-amasach gus cosmonauts a chuir chun Ghealach airson a’ chiad uair na eachdraidh. Tha buidheann fànais na Ruis, RKK Energia, air dreachd de phlana a chuir a-steach a tha a’ mìneachadh an lèirsinn mu mhiseanan le sgioba chun Ghealach, a’ toirt a-steach stèidheachadh bunait gealach ro 2031.

Chaidh am plana ùr-nodha seo fhoillseachadh le Vladimir Solovyov bho RKK Energia, a’ nochdadh diongmhaltas na Ruis an t-slighe a dhèanamh airson sgrùdadh gealaich. Tha an dreachd plana, mar a chaidh aithris le buidheann naidheachdan na stàite TASS, a’ soilleireachadh an rùn cosmonauts Ruiseanach a chuir gu tìr air a’ Ghealach, a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an oidhirpean fànais na dùthcha.

Tha bunait na gealaich, a thathar an dùil a thogail eadar 2031 agus 2040, na phàirt deatamach de ro-innleachd sgrùdadh gealaich fad-ùine na Ruis. Leis a’ bhunait ghealach seo, tha an Ruis ag amas air làthaireachd maireannach a stèidheachadh air a’ Ghealach, a’ comasachadh rannsachadh saidheansail seasmhach agus a bhith a’ cleachdadh a cuid ghoireasan.

Le bhith ag adhartachadh a rùintean gealaich, tha an Ruis a’ feuchainn ris a’ phrògram fànais aca ath-nuadhachadh, a tha air a bhith ann an duilgheadasan anns na deicheadan mu dheireadh. A dh’aindeoin bacaidhean, leithid misean neo-shoirbheachail Luna-25 san Lùnastal, tha an Ruis fhathast dìorrasach a pàirt buadhach ann an rannsachadh fànais fhaighinn air ais.

Fhad ‘s a tha an saoghal ag aithneachadh speuradair na SA Niall Armstrong mar a’ chiad neach a choisich air a’ Ghealach ann an 1969, tha e cudromach aithneachadh euchdan tùsaireach an Aonaidh Shobhietich. B' e Luna-2 a' chiad soitheach-fànais a ràinig uachdar na gealaich ann an 1959, agus fhuair misean Luna-9 a' chiad laighe bog ann an 1966. Chuir na clachan-mìle seo bunait airson rannsachadh gealaich san àm ri teachd.

Tha dealas na Ruis a thaobh mhiseanan gealaich le sgioba agus stèidheachadh bunait gealach a’ comharrachadh àm ùr de rannsachadh fànais agus co-obrachadh a dh’fhaodadh a bhith ann le com-pàirtichean eadar-nàiseanta. Mar a bhios an Ruis a’ suidheachadh a seallaidhean air a’ Ghealach, tha luchd-saidheans agus luchd-dealasach fànais a’ feitheamh gu dùrachdach ris an ath chaibideil ann an turas a’ chinne-daonna taobh a-muigh na Talmhainn.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Carson a tha an Ruis airson cosmonauts a chuir chun Ghealach?

Tha an Ruis ag amas air làthaireachd maireannach a stèidheachadh air a’ Ghealach gus rannsachadh saidheansail a dhèanamh, brath a ghabhail air goireasan gealaich, agus am prògram fànais ath-nuadhachadh.

2. Dè an loidhne-tìm airson togail bunait gealach na Ruis?

A rèir an dreachd plana a chuir RKK Energia air adhart, thathas an dùil bunait na gealaich a thogail eadar 2031 agus 2040.

3. Dè na coileanaidhean cudromach a rinn an t-Aonadh Sòbhieteach ann an rannsachadh na gealaich?

Chomharraich misean Luna-2 an Aonaidh Shobhietich ann an 1959 a’ chiad soitheach-fànais a ràinig uachdar na gealaich, agus fhuair Luna-9 a’ chiad laighe bog ann an 1966.

4. Ciamar a bheir oidhirpean sgrùdaidh gealaich na Ruis buaidh air co-obrachadh eadar-nàiseanta?

Tha plana sgrùdaidh gealaich àrd-amasach na Ruis a’ fosgladh chothroman airson co-obrachadh le dùthchannan eile, a’ faighinn buannachd bho eòlas agus goireasan co-roinnte ann a bhith a’ sireadh rannsachadh agus sgrùdadh gealaich.

5. Dè a' phàirt a bhios aig misean Luna-25 a dh'fhàillig ann an rannsachadh na gealaich san Ruis?

A dh’ aindeoin na duilgheadasan a tha mu choinneamh misean Luna-25, tha an Ruis fhathast dealasach a thaobh a prògram gealach a thoirt air adhart, a’ daingneachadh diongmhaltas na dùthcha faighinn thairis air dùbhlain agus a h-inbhe buadhach fhaighinn air ais ann an sgrùdadh fànais.