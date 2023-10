Tha an Ruis a’ ceadachadh Plana Àrd-amas gus Stèisean Orbital a thogail am measg àm ri teachd mì-chinnteach

Tha Ceann-suidhe na Ruis Vladimir Putin air cead a thoirt seachad airson pròiseact ùr a tha ag amas air Stèisean Orbital a thogail, a’ comharrachadh dealas na dùthcha airson leasachadh a gnìomhachas fànais. Tha an gluasad a’ tighinn leis gu bheil prògram itealaich fànais daonna na Ruis mu choinneimh àm ri teachd mì-chinnteach, gu mòr an urra ris an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS).

Chaidh an naidheachd ainmeachadh le ceannard Roscosmos, Yuri Borisov, a chuir cuideam air an fheum air dèanamh cinnteach à leantainneachd prògram fànais na Ruis mar thoradh air an teàrnadh a bha san amharc aig an ISS air ais chun Talamh ro 2030. agus crìochnachadh stèisean na Ruis, ag ràdh “chan eil an ISS ann tuilleadh, agus chan eil stèisean na Ruis ann fhathast.”

Tha loidhne-tìm a’ phròiseict mòr-mhiannach, le planaichean gus am modal saidheansail is lùtha, a’ chiad phàirt den stèisean orbital, a chuir air bhog ro dheireadh 2027. Thathas an dùil gun tèid modalan às deidh sin a chuir air bhog eadar 2028 agus 2030. Thathas an dòchas gun tèid a’ chiad sgioba a chuir chun sgioba. stèisean sia mìosan às deidh a’ chiad mhodal a chuir air bhog.

Fhad ‘s a tha duilgheadasan air a bhith aig prògram fànais na Ruis anns na bliadhnachan mu dheireadh, tha an dùthaich fhathast dìorrasach na h-oidhirpean sgrùdaidh fànais aice a thoirt air adhart. A dh’aindeoin dùbhlain geopolitical, a’ toirt a-steach aonaranachd às deidh ionnsaigh na h-Ucrain, tha an Ruis ag amas air a follaiseachd fhaighinn air ais ann an sgrùdadh fànais.

Eu-coltach ri Sìona, a chuir an stèisean fànais aca fhèin air bhog gu soirbheachail agus a chuir stad air sgioba o chionn ghoirid, agus planaichean NASA a dhol air adhart taobh a-muigh an ISS chun Ghealach còmhla ri com-pàirtichean leithid Buidheann Fànais na h-Eòrpa, tha duilgheadasan air a bhith aig an Ruis. Gu sònraichte, dh’ fhàilnich an t-uachdaran gealaich as ùire san Ruis, Luna 25, na oidhirp air laighe bog a dhèanamh, a’ fàgail comharra scorch air uachdar na gealaich.

Airson a-nis, tha fòcas na Ruis air togail, deuchainn, agus cur air bhog a’ chiad mhodal stèisean fànais taobh a-staigh ceithir bliadhna. Le an sùilean suidhichte air an àm ri teachd, tha an Ruis an dòchas a cliù ath-nuadhachadh ann am bathar-cruaidh fànais fhad ‘s a nì iad cinnteach gum bi àite aice ann an sgrùdadh a’ chosmos.

