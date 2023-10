Ìomhaigh iongantach a’ nochdadh Nebula Dearg soilleir ann an speur na h-oidhche

Tha Amharclann a Deas na h-Eòrpa (ESO) air dealbh iongantach fhoillseachadh de nebula dearg sgoinneil ris an canar IC1284. Bidh an sgòth farsaing seo de dhuslach is gas, air a sheòrsachadh mar nebula sgaoilidh, a’ sgaoileadh a solas fhèin agus tha e mar thoradh air cruthachadh rionnagan gnìomhach.

Tha dath dearg beòthail IC1284 mar thoradh air dealanan taobh a-staigh atoman hydrogen a’ fàs air bhioran leis an rèididheachd a bhios rionnagan òga a’ sgaoileadh. Mar thoradh air an sin, bidh na dealanan sin a’ leigeil ma sgaoil lùth agus a’ sgaoileadh tonn-tonn sònraichte de sholas dearg. B’ urrainn do speuradairean an ìomhaigh seo a ghlacadh le bhith a’ cleachdadh OmegaCAM aig ESO, camara raon farsaing a tha suidhichte air an Teileasgop Sgrùdaidh Fìor Mhòir (VLT) (VST) aig an Amharclann Paranal ann an Chile.

Tha Nebulae, leithid IC1284, air a dhèanamh suas de sgòthan mòra de dhuslach is gas a bheir seachad an connadh riatanach airson rionnagan ùra a chruthachadh. Anns an dealbh, tha glow dearg IC1284 air a neartachadh le làthaireachd rionnagan sgoinneil timcheall air.

An cois IC1284 tha dà nebulae meòrachaidh ris an canar NGC6589 agus NGC6590, suidhichte anns an oisean gu h-ìosal air an làimh dheis den ìomhaigh. Eu-coltach ri nebulae sgaoilidh, tha nebulae meòrachaidh air a dhèanamh suas de dhuslach eadar-rionnagach a tha a’ nochdadh an t-solais a tha na rionnagan faisg air làimh a’ sgaoileadh. Mar thoradh air an sin, tha coltas gorm air na nebulae sin.

Bidh an duslach taobh a-staigh nebula meòrachaidh a’ sgapadh tonnan solais nas giorra, nas gorma bho rionnagan faisg air làimh, a’ cruthachadh glaodh tarraingeach agus ethereal. Is e an iongantas seo an aon adhbhar gu bheil na speuran againn fhèin a’ nochdadh gorm.

Tha an ìomhaigh ùr seo mar phàirt de dh’ iomairt nas motha ris an canar Sgrùdadh VST Photometric H alpha air an Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS +), air a chuir air dòigh le ESO. Tro sgrùdadh VPHAS +, tha speuradairean ag amas air tuigse nas doimhne fhaighinn air cearcall-beatha nan rionnagan le bhith a’ sgrùdadh nebulae agus rionnagan ann an solas faicsinneach.

Gu crìch, tha an dealbh as ùire aig an ESO a’ nochdadh bòidhchead iongantach IC1284, nebula sgaoilidh dearg a bhios a’ glacadh le a làthaireachd shoilleir am measg farsaingeachd an fhànais.

Mìneachaidhean:

- Nebula Emission: Sgòth soilleir agus sgaoilte de ghas ianaichte a bhios a’ sgaoileadh a sholas fhèin.

- Reflection Nebula: Sgòth de dhuslach eadar-rionnagach a tha a’ nochdadh an t-solais a tha na rionnagan faisg air làimh a’ sgaoileadh.

- VLT: Teileasgop glè mhòr, teileasgop cumhachdach air a ruith le Amharclann a Deas na h-Eòrpa.

stòran:

- Amharclann Eòrpach a Deas (ESO)

- Sgrùdadh VST Photometric H alpha air a’ Phlana Galactic a Deas agus Bulge (VPHAS +)