Bidh Roosters a’ taisbeanadh comasan fèin-aithneachaidh, lorg sgrùdadh ùr

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le sgioba de neur-eòlaichean agus saidhgeòlaichean bho Oilthigh Bonn agus Oilthigh Bochum sa Ghearmailt air fianais a thoirt seachad a tha a’ nochdadh gu bheil comasan fèin-aithneachaidh aig ròcairean. Dhealbhaich an luchd-rannsachaidh deuchainnean ùra a’ toirt a-steach sgàthan gus faighinn a-mach am b’ urrainn dha ròcairean an ìomhaigh aca fhèin a dhealachadh bho ìomhaigh ròc eile.

Chan eil rannsachadh roimhe seo air ach àireamh thaghte de ghnèithean bheathaichean a chomharrachadh a tha comasach air fèin-aithneachadh, leithid piopairean, cuid de uinneanan, ailbhein, agus leumadairean. Mar as trice bidh na sgrùdaidhean sin a’ toirt a-steach a bhith ag amharc air freagairt beathach do chomharra air aodann no bodhaig nuair a chì e a mheòrachadh ann an sgàthan. Ach, leis nach eil buill-bodhaig no eàrr-ràdhan aig mòran bheathaichean a tha iomchaidh airson deuchainnean mar sin, bha aig an luchd-rannsachaidh ri dòighean eile a leasachadh.

Chaidh Roosters a thaghadh mar chuspair an sgrùdaidh seo air sgàth an cleachdaidhean giùlain. Thathas air a bhith mothachail gu bheil ròcairean tric a' gairm nuair a thig creachadairean an aghaidh, agus iad a' fuireach sàmhach ann an àrainneachdan gun dragh. Ghabh an sgioba rannsachaidh brath air a’ ghnè seo gus na deuchainnean fèin-aithneachaidh aca a dhèanamh.

Rè na deuchainnean, chaidh aon ròc a chuir ann an àite dùinte air a roinn le mogal uèir. Air taobh eile a 'mhogail, chaidh ròc eile a chuir ann an cuid de dheuchainnean, fhad' sa bha an rùm falamh ann an cuid eile. A bharrachd air an sin, chaidh sgàthan a cheangal ris a’ mhogal ann an deuchainnean sònraichte, a’ cur bacadh air sealladh a’ choileach air a chùlaibh. Gus bagairt a dh’ fhaodadh a bhith ann, rinn an luchd-rannsachaidh ro-mheasadh air sgàil-dhealbh seabhag air a ’mhullach ann an cuid de dheuchainnean.

Le bhith a’ dèanamh anailis air giùlan agus guth nan ròc, lorg an sgioba rannsachaidh gu robh làthaireachd ròc eile air taobh eile a’ mhogal a’ meudachadh gu mòr an coltas gum biodh iad a’ gairm. Gu h-inntinneach, thachair am freagairt seo ge bith am faiceadh an ròc a mheòrachadh fhèin san sgàthan no nach robh. Tha an lorg seo a’ ciallachadh gu bheil ròcairean a’ tuigsinn nach e ìomhaigh ròc eile a tha san ìomhaigh sgàthan, a’ nochdadh seòrsa de dh’ aithne fhèin. A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh a’ moladh gu bheil ròcairean an urra ri comharran lèirsinneach seach comharran claisneachd no olfactory gus faighinn a-mach dè an suidheachadh a tha mun cuairt orra.

Tha an sgrùdadh seo a’ cur ri ar tuigse mu chomasan inntinneil nan ròpan agus a’ leudachadh an raon aithnichte de fhèin-mhothachadh ann an rìoghachd nam beathaichean. Dh’ fhaodadh tuilleadh rannsachaidh san raon seo solas a thoirt air mean-fhàs agus leasachadh fèin-aithne thar diofar ghnèithean.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann am fèin-aithneachadh?

Tha fèin-aithneachadh a’ toirt iomradh air comas neach a bhith a’ faicinn agus a’ tuigsinn gu bheil faileas no ìomhaigh ann an sgàthan ga riochdachadh fhèin seach ball eile den aon ghnè.

Dè na beathaichean a tha air fèin-aithneachadh a nochdadh?

Tha rannsachadh roimhe air sealltainn gu bheil cuid de bheathaichean le comasan fèin-aithneachaidh a’ toirt a-steach cuileagan, uinneanan sònraichte, ailbhein, agus leumadairean.

Carson a chaidh ròcan a thaghadh airson an sgrùdaidh seo?

Chaidh Roosters a thaghadh mar chuspairean an sgrùdaidh seo air sgàth ‘s gu robh iad buailteach a bhith a’ nochdadh guthan sònraichte (gairm) nuair a thig iad tarsainn air bagairtean no ròpan eile.

Ciamar a chaidh na deuchainnean a mheas?

Bha na deuchainnean a’ toirt a-steach a bhith a’ cur ròc ann an raon air a sgaradh le mogal uèir. Air taobh eile a 'mhogail, chaidh ròc eile a chuir no fhàgail falamh. Ann an cuid de dheuchainnean, chuir sgàthan bacadh air sealladh a’ choileach. Ann an cuid de chùisean, chaidh sgàil-dhealbh seabhag a dhealbhadh air a’ mhullach gus cunnart a thoirt a-steach.

Dè na prìomh thoraidhean a thàinig bhon sgrùdadh?

Lorg an sgrùdadh gu robh ròcairean nas buailtiche feannag nuair a bha iad mothachail gu robh ròc eile air taobh eile a’ mhogal, ge bith am faiceadh iad am faileas fhèin san sgàthan. Tha seo a’ nochdadh gu bheil cruth fèin-aithneachaidh aig ròcairean agus gu bheil iad gu mòr an urra ri sanasan lèirsinneach airson a bhith a’ dearbhadh fìrinn na h-àrainneachd aca.