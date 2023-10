Am bi Roosters gan aithneachadh fhèin ann an sgàthan? Tha sgrùdadh ùr a’ tilgeil solas

Tha sgrùdadh ùr-nodha air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh bho Oilthighean Bonn agus Bochum, agus Sgoil Mheidigeach MSH Hamburg, a’ toirt dùbhlan don tuigse ghnàthach air fiosrachadh eòin. Bha an sgrùdadh ag amas air fèin-mhothachadh ann an cearcan a sgrùdadh, gu sònraichte le fòcas air ròcairean agus an comas iad fhèin aithneachadh ann an sgàthan.

Gu traidiseanta, chaidh an “Deuchainn Comharra” a chleachdadh gus fèin-aithneachadh bheathaichean a mheasadh. Ach, tha an deuchainn seo air toraidhean neo-chunbhalach a thoirt gu buil, a’ toirt air luchd-rannsachaidh dòigh-obrach nas buntainniche a thaobh eag-eòlais a shireadh. Cho-dhùin Sonja Hillemacher agus an Dr Inga Tiemann, ann an co-obrachadh leis an Ollamh Dr. hc Onur Güntürkün, sgrùdadh a dhèanamh air giùlan nàdarra ròcairean gus deuchainn nas freagarraiche a dhealbhadh.

Le bhith a’ faighinn a-mach gu bheil ròcairean a’ cur a-mach fiosan rabhaidh gus rabhadh a thoirt dha na caraidean aca mu chreachadairean a dh’ fhaodadh a bhith ann, dhealbh an luchd-rannsachaidh deuchainn ùr-ghnàthach. Chruthaich iad àrainneachd fo smachd far am b’ urrainn dha ròcairean faicinn a chèile fhad ‘s a bha iad air an sgaradh le cliath. Nuair a chaidh bagairt creachadair coltach ris a thoirt a-steach, chuir na ròcairean a-mach àireamh gu math nas àirde de ghlaodhan rabhaidh an taca ri nuair a bha iad leotha fhèin.

A’ togail air na co-dhùnaidhean sin, thug an luchd-rannsachaidh sgàthan a-steach don àrainneachd deuchainn gus sgrùdadh a dhèanamh an toireadh ròcairean freagairt le fiosan rabhaidh nuair a chunnaic iad am meòrachadh fhèin. Gu h-iongantach, chuir na ròcairean a-mach mòran nas lugha de ghlaodhan, a’ nochdadh nach robh iad a’ faicinn na faileasan aca fhèin mar eun eile.

Tha na toraidhean sin a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe mu chomasan fèin-aithneachaidh nan ròpan. Tha Sonja Hillemacher a’ moladh, ged a dh’ aithnicheas ròcairean na faileasan aca, gum faodadh iad an eintiteas a tha air a nochdadh a mhìneachadh mar rud neo-bagairteach, a’ leantainn gu gairmean rabhaidh nas lugha.

Tha an rannsachadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha suidheachaidhean a tha buntainneach gu co-theacsail ann an deuchainnean giùlain agus a’ brosnachadh gluasad ann an sealladh agus modh-obrach ann an sgrùdaidhean eòlas-inntinn bheathaichean. Le bhith a’ beachdachadh air giùlan nàdarrach agus àrainneachdan bheathaichean, faodaidh luchd-saidheans seallaidhean ùra fhaighinn a-mach mun fhiosrachadh aca.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an “Deuchainn Comharra”?

Is e dòigh thraidiseanta a th’ anns an “Deuchainn Comharra” gus fèin-aithneachadh bheathaichean a mheasadh. Tha e a’ ciallachadh a bhith a’ cur comharra dathte air beathach nach fhaicear ach tro sgàthan sgàthan. Ma sheallas am beathach mothachadh air a’ chomharra le bhith ag eadar-obrachadh leis tron ​​sgàthan, tha e a’ moladh fèin-aithneachadh.

C: Dè na toraidhean a thàinig bhon sgrùdadh air fèin-mhothachadh ròcairean?

Lorg an sgrùdadh gun robh ròcairean a’ cur a-mach mòran nas lugha de ghlaodhan rabhaidh nuair a chunnaic iad am faileas fhèin ann an sgàthan an taca ri nuair a chunnaic iad ròc eile. Tha seo a’ nochdadh gur dòcha gun aithnich ròcairean na faileasan aca, ged a tha iad gam faicinn mar aonadan neo-bagairt.

C: Ciamar a tha an rannsachadh seo a’ toirt buaidh air còraichean is sochair bheathaichean?

Tha an rannsachadh a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e beachdachadh air giùlan nàdarrach agus àrainneachdan bheathaichean ann an deuchainnean giùlain. Le tuigse nas fheàrr air eòlas-beatha bheathaichean agus fèin-mhothachadh, is urrainn dhuinn tagradh airson sochair agus còraichean nas fheàrr airson diofar ghnèithean, gu sònraichte ann an roinnean leithid tuathanachas agus rannsachadh.