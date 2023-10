A’ Lorg Sruthan Stellar: Dleastanas Teileasgop Fànais Ròmanach Nancy Grace NASA

Tha speuradairean air a bhith air leth inntinneach o chionn fhada le sruthan rionnagach, còmhlain lag de rionnagan a bhios a’ cuairteachadh galaxies. Tha na sruthan sin a’ toirt sealladh luachmhor air cruthachadh agus mean-fhàs galaxies. Gus na sruthan rionnagach sin a lorg agus a sgrùdadh, bidh speuradairean a’ cleachdadh diofar dhòighean, agus tha aon dhiubh a’ toirt a-steach a bhith a’ tionndadh an t-solais agus an dorchadas ann an ìomhaighean, coltach ri ìomhaighean àicheil, ach air a shìneadh gus na sruthan lag a shoilleireachadh.

Tha ìomhaighean dathte de galaxies faisg air làimh air an cur an àite sgèile, a’ taisbeanadh na diosgan a tha furasta am faicinn air an cuairteachadh le halos mòra de ghas teth air an sprèadhadh le rionnagan bho àm gu àm. Bidh na roinnean dubha seo a’ cuairteachadh gach galaxy agus tha iad nam prìomh chomharran air sruthan rionnagach.

Ach, tha crìochan aig beachdan làithreach. Thathas an dùil gun atharraich an teileasgop fànais Ròmanach Nancy Grace a tha ri thighinn, air a leasachadh le NASA, ar tuigse mu shruthan rionnagach. Fuasglaidh an teileasgop rionnagan fa-leth, a’ toirt cothrom tuigse nas doimhne fhaighinn air àireamhan rionnagach gach allt.

Leigidh Teileasgop Fànais Ròmanach Nancy Grace cuideachd le speuradairean sgrùdadh a dhèanamh air sruthan rionnagach ann am measgachadh nas fharsainge de galaxies. Le bhith ag amharc air sruthan de dhiofar mheudan ann an diofar galaxan, gheibh luchd-saidheans sealladh air iomadachd agus tùsan nan structaran sin.

Tha sruthan stellar mar mheadhan air sgrùdadh a dhèanamh air cruthachadh agus mean-fhàs galaxies. 'S e fuigheall de galaxies nas lugha a th' annta a chaidh a reubadh às a chèile le feachdan grabhataidh galaxies nas motha. Le bhith a’ dèanamh anailis air feartan sruthan stellar, faodaidh speuradairean na h-eadar-obrachaidhean iom-fhillte eadar galaxies a lorg tro eachdraidh cosmach.

Tha Teileasgop Fànais Ròmanach Nancy Grace a’ riochdachadh adhartas mòr nar comas sgrùdadh a dhèanamh air sruthan rionnagach. Cuiridh na comasan aige ann a bhith a’ fuasgladh rionnagan fa-leth agus a’ coimhead sampall nas motha de galaxies ri ar tuigse air na feartan inntinneach sin agus a’ tilgeil solas air dìomhaireachdan mean-fhàs galactic.

stòran:

- Carlin et al. (2016), stèidhichte air ìomhaighean bho Martínez-Delgado et al. (2008, 2010)

- NASA