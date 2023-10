Molaidhean gàirnealaireachd airson dath a chur ri do ghàrradh dachaigh

Nuair a bhios tu a’ dealbhadh do ghàrradh dachaigh, tha e cudromach beachdachadh air preasan flùrach, còmhdach talmhainn agus sreapadairean airson spreadhaidhean dath san àm ri teachd. Tha an Dàmhair seo air a bhith gu sònraichte tioram, agus mar sin is fhiach beachdachadh air a' bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aig seo air do lusan. Mus tig teas an t-samhraidh, dèan cinnteach gu bheil còmhdach math de mulch anns a’ ghàrradh agad agus dèan cinnteach gu bheil an siostam sprinkler agad ag obair. A bharrachd air an sin, le bhith a’ cur còmhdach talmhainn ris faodaidh e coltas iomlan a’ ghàrraidh agad a leasachadh.

Gabh turas timcheall a’ bhaile ionadail agad gus brosnachadh fhaighinn bho ghàrraidhean soirbheachail na sgìre. Mar eisimpleir, tha gàrraidhean meadhanach Rockhampton air an sgeadachadh le Gazanias scandens, lus a tha air fàs co-ionnan ris a 'bhaile. Ri fhaighinn ann an grunn dathan, faodar Gazanias a mheasgachadh còmhla no a chur ann an dathan singilte airson buaidh lèirsinneach iongantach. Tha na lusan còmhdaich talmhainn seo foirfe airson àiteachan grianach agus a’ toirt seachad taisbeanadh beòthail eadhon ann an suidheachaidhean fosgailte.

Buinidh Gazanias don teaghlach Compositae Daisy agus tha iad furasta fàs. Bidh iad a 'tighinn ann an raon farsaing de dhhathan sgoinneil agus dà-dath. Tùsanach do Afraga a Deas, tha iad nan lusan maireannach luibheach a dh’ fhaodadh cnapan a chruthachadh no ruitheadairean a bhios a’ ruith thairis air creagan. Bidh na lusan cuideachd a 'toirt sìolaidhean gu furasta, a' cruthachadh làthaireachd leantainneach sa ghàrradh agad.

Am measg gàrraidhean eile a tha a’ taisbeanadh lusan brèagha tha Pàirc Col Brown, far am faigh thu lorg air an Emerald Beag Tabernaemontana Corymbosa. Tha am preas beag tarraingeach seo a’ nochdadh duilleach gleansach dorcha uaine agus cruinneachaidhean de fhlùraichean geala le fàile beag milis fad na bliadhna. Tha e sùbailte agus freagarrach airson callaidean ìosal, oirean gàrraidh, no planntachadh soithichean.

Aig Port-adhair Rockhampton, tha an t-slighe a-steach air a sgeadachadh le slighe eireachdail de Bismarck Palms. Tha na craobhan pailme uisge-uisge seo le duilleach tarraingeach gorm-liath dùthchasach do Madagascar. Ged is dòcha nach eil iad freagarrach airson gàrraidhean beaga, faodaidh iad fàs suas ri trì meatairean de leud nuair a gheibh iad àite gu leòr. Tha planntachaidhean fo-thalamh ann an gàrraidhean a’ phuirt-adhair cuideachd a tha gu math eadar-dhealaichte bho na palms.

Is fhiach beachdachadh air aloes, a chaidh fhàs ann am Meadhan Queensland airson còrr air ceud bliadhna, airson do ghàrradh. Tha hibridan cruaidh agus dathach rim faighinn a-nis, le cuid de sheòrsan a’ blàthachadh gu leantainneach airson sia mìosan. Tha an Aloe Bush Baby Yellow, le flùraichean bog buidhe agus duilleach dorcha uaine, gu sònraichte tarraingeach.

Mu dheireadh, tha an craobh frangipani, ris an canar cuideachd Plumeria, fhathast ri lorg air feadh Rockhampton. Bidh am Plumeria obtusa, neo Evergreen Frangipani, a’ cumail a duilleach fad na bliadhna agus tha duilleagan gleansach, dorcha uaine oirre. Tha na flùraichean fìor-gheal, cùbhraidh ga dhèanamh do-chreidsinneach.

Gabh cuairt timcheall do bhaile an deireadh-sheachdain seo agus gheibh thu a-mach sreath de lusan flùranach a dh’ fhaodadh a bhith foirfe airson do ghàrradh fhèin.

stòran:

- Gàirnealaireachd le Niall Fisher: Molaidhean gàirnealaireachd agus lèirsinn airson Central Queensland (nd)