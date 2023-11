A’ fuasgladh dìomhaireachdan spreadhaidhean stellar: Misean INFUSE gus sgrùdadh a dhèanamh air na tha air fhàgail de Cygnus Loop Supernova

Ann am farsaingeachd speur na h-oidhche, tha fuigheall supernova Cygnus Loop a’ glacadh feòrachas speuradairean agus stargazers le chèile. Tha an t-iongantas celestial seo, a tha faisg air an reul-bhad Cygnus (Laideann airson “eala”), na fhuigheall de rionnag a bha uair mòr a thuit fo a tromachd fhèin agus a spreadh a-steach do supernova o chionn timcheall air 20,000 bliadhna. A-nis, tha misean ùr-nodha leis an t-ainm INFUSE gu bhith air a chuir air bhog, ag amas air solas a chuir air na dìomhaireachdan a tha timcheall air spreadhaidhean rionnagach agus am pàirt ann an cruthachadh buidhnean celestial ùra.

Cleachdaidh INFUSE, a tha a’ seasamh airson Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment, ionnstramaid ùr-nodha a bhios a’ cothlamadh ìomhaighean agus speactroscopaidh gus na tha air fhàgail de supernova Cygnus Loop fhaicinn. Le bhith a’ glacadh solas fada-ultraviolet a thèid a sgaoileadh nuair a bhuaileas an clisgeadh a-steach do phòcaidean de ghas fuar ann an galaxy Slighe na Binne, bheir INFUSE sealladh air leth luachmhor air daineamaigs agus gluasad lùth supernovae.

Tha àite deatamach aig Supernovae, mar an tè le uallach airson cruthachadh an Cygnus Loop, ann a bhith a’ cruthachadh galaxies. Bidh na tachartasan spreadhaidh seo a’ sgaoileadh mheatailtean troma air an cruthachadh ann an cridhe rionnag a-steach do na sgòthan duslach is gas mun cuairt, a bhios mu dheireadh a’ tighinn còmhla gus buidhnean celestial ùra leithid planaidean, rionnagan, agus siostaman rionnag iomlan a chruthachadh.

Air a stiùireadh le Brian Fleming, àrd-ollamh rannsachaidh aig Oilthigh Colorado Boulder, tha misean INFUSE ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air leudachadh leantainneach an Cygnus Loop. Tha an sgòth mòr seo, a tha a’ tomhas còrr air 120 solas-bliadhna air feadh, a’ sìor leudachadh aig astar iongantach timcheall air 930,000 mìle san uair.

Leis an ionnstramaid ùr-ghnàthach aige, glacaidh INFUSE ìomhaighean den aghaidh clisgeadh, a’ nochdadh teodhachd gas eadar 90,000 agus 540,000 ceum Fahrenheit (50,000 gu 300,000 ceum Celsius). Le bhith a’ cothlamadh neartan ìomhaighean agus speactroscopaidh, cruthaichidh INFUSE “ciùb dàta” trì-thaobhach a bheir seachad tuigse fharsaing air co-dhèanamh, teòthachd agus gluasad na tha air fhàgail.

Thathas an dùil gun tèid misean rocaid fuaim INFUSE a chuir air bhog airson 29 Dàmhair, 2023, bho Raon urchraichean White Sands ann am New Mexico. Mar a bhios sinn a’ tòiseachadh air an t-slighe shaidheansail seo, tha INFUSE a’ cumail a’ gheallaidh gun tèid dìomhaireachdan spreadhadh a nochdadh, a’ fuasgladh lèirsinn mu bhith a’ cruthachadh bhuidhnean celestial a tha a’ soilleireachadh ar tuigse air a’ chruinne-cè.

CÀBHA

C: Dè a th 'ann an INFUSE?

Tha INFUSE, no Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment, na mhisean rocaid fuaimneach a tha a’ cothlamadh ìomhaighean agus speactroscopaidh gus sgrùdadh a dhèanamh air na tha air fhàgail de supernova Cygnus Loop.

Q: Dè a th 'ann an Cygnus Loop?

Tha an Cygnus Loop, ris an canar cuideachd an Veil Nebula, na fhuigheall de spreadhadh supernova a thachair o chionn timcheall air 20,000 bliadhna. Tha e suidhichte faisg air an reul-bhad Cygnus ann an speur na h-oidhche.

C: Dè th' ann an supernovae?

Is e tachartasan spreadhaidh a th’ ann an Supernovae a bhios a’ tachairt nuair a thuiteas rionnag mòr fo a tromachd fhèin agus a’ leigeil a-mach tòrr lùth. Tha pàirt deatamach aca ann a bhith a’ cruthachadh cuirp celestial agus cuairteachadh mheatailtean trom anns a’ chruinne-cè.

C: Ciamar a chuireas INFUSE ri ar tuigse air supernovae?

Glacaidh INFUSE solas fada-ultraviolet a thèid a sgaoileadh leis gu bheil aghaidh clisgeadh fuigheall supernova Cygnus Loop ag eadar-obrachadh le gas fuar anns an t-Slighe Milidh. Le bhith a’ sgrùdadh a’ ghluasad lùtha seo, tha INFUSE ag amas air seallaidhean ùra a thoirt seachad air daineamaigs agus pròiseasan supernovae.