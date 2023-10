Bidh SpaceX a’ putadh airson cead cur air bhog nas luaithe

Geàrr-chunntas: Tha SpaceX a’ cur cuideam air an Rianachd Itealaich Feadarail (FAA) gus pròiseas cead cur air bhog a luathachadh. Tha rocaid Starship na companaidh deiseil airson dàrna deuchainn itealaich ach tha iad a’ feitheamh ri cead riaghlaidh deireannach. Tha SpaceX an dòchas a chuir air bhog sa chiad leth den t-Samhain. Anns an eadar-ama, tha Virgin Galactic an dùil an siathamh misean aca a sgèith ann an sia mìosan air 2 Samhain. Tha companaidhean cur air bhog beaga a’ strì ri bhith a ’farpais ri prìsean ìosal SpaceX airson miseanan Falcon 9. Tha prìomh àite SpaceX air a’ mhargaidh air buaidh “fìor fhuar” a thoirt air a’ ghnìomhachas cur air bhog beag. Tha SpaceX a’ tabhann chothroman cur air bhog rideshare airson slatan beaga cho ìosal ri $5,500 gach cileagram, prìs mòran nas ìsle na na tha carbadan cur air bhog beaga sònraichte a’ tabhann. Tha trì companaidhean às na SA, SpaceX, Blue Origin, agus Virgin Galactic, air leudachadh a dhèanamh air an ùine ionnsachaidh mus tèid riaghailtean sàbhailteachd feadarail ùra airson miseanan itealain-fànais daonna malairteach a chuir an gnìomh. Thathas an dùil gun tig am moratorium 20-bliadhna air riaghailtean feadarail gu crìch air 1 Faoilleach.

Tha SpaceX a’ neartachadh na h-oidhirpean aige gus cead cur air bhog nas luaithe fhaighinn bho Rianachd Itealaich Feadarail (FAA). Tha a’ chompanaidh air an ullachadh riatanach a chrìochnachadh airson dàrna deuchainn itealaich den rocaid Starship aca ach tha iad a’ feitheamh ri cead riaghlaidh deireannach. Is e an ceann-latha tòiseachaidh as tràithe a tha comasach a-nis sa chiad leth den t-Samhain. Tha Virgin Galactic, air an làimh eile, ag ullachadh airson an t-siathamh misean ann an sia mìosan, clàraichte airson 2 Samhain.

Ach, tha dùbhlain mu choinneamh companaidhean cur air bhog beaga a bhith a’ farpais ri prìsean ìosal SpaceX airson miseanan Falcon 9. Tha oifigearan gnìomhachais air a ràdh gu bheil prìomh àite SpaceX sa mhargaidh air buaidh mhòr a thoirt air a’ ghnìomhachas cur air bhog beag, ga dhèanamh duilich dhaibh a bhith a’ farpais a thaobh prìs. Tha SpaceX an-dràsta a’ tabhann chothroman cur air bhog rideshare airson saidealan beaga cho ìosal ri $5,500 gach cileagram. Ged a tha na prìsean sin air a dhol suas bhon chiad $ 5,000 gach cileagram, tha iad fhathast fada nas ìsle na na tha carbadan cur air bhog sònraichte a’ tabhann.

A bharrachd air an sin, tha trì companaidhean SA, SpaceX, Blue Origin, agus Virgin Galactic, air tighinn còmhla gus leudachadh iarraidh air an ùine ionnsachaidh mus tèid riaghailtean sàbhailteachd feadarail ùra airson miseanan itealain-fànais daonna malairteach a chuir an gnìomh. Thathas an dùil gun tig am moratorium 20-bliadhna air riaghailtean feadarail gu crìch air 1 Faoilleach. Tha na companaidhean den bheachd nach eil an gnìomhachas fhathast aibidh gu leòr airson gabhail ri riaghailtean sàbhailteachd ùra, agus tha iad ag obair leis an FAA agus buidhnean riaghaltais eile gus sàbhailteachd ùr a stèidheachadh. frèam airson còmhdhail àite.

