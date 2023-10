Bidh na h-Innseachan gu soirbheachail a’ dèanamh deuchainn air siostam teiche airson capsal criutha le ìre daonna

Choilean na h-Innseachan clach-mhìle chudromach anns a’ phrògram itealaich fànais daonna aca le deuchainn shoirbheachail air siostam teicheadh ​​​​criutha bàta-fànais Gaganyaan. Sheall an deuchainn itealain, a ghabh àite Disathairne, na motaran rocaid agus na paraisiut a chuireadh an soitheach-fànais air falbh bho charbad tòiseachaidh a dh’ fhàillig.

Rè an deuchainn, chaidh dreach neo-chriutha de capsal Gaganyaan a chuir air bhog a bharrachd air rocaid aon-ìre le connadh leaghaidh. Mu mhionaid às deidh a chuir air bhog, chaidh gluasad an casg-gineamhainn a bhrosnachadh, agus chaidh an capsal a sgaradh bhon inneal àrdachadh gus paraisiut a-steach don mhuir. Bha oifigearan Innseanach air leth toilichte le toradh an itealaich deuchainn, ga chomharrachadh mar a’ chiad chlach-mhìle chudromach ann am prògram Gaganyaan $ 1.1 billean.

“Tha sinn air turas Gaganyaan a thòiseachadh leis a’ chiad fhoillseachadh den t-sreath casg carbad deuchainn, agus thèid seo a-rithist grunn thursan fo chumhachan eadar-dhealaichte, "thuirt Sreedhara Somanath, cathraiche Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach. Tha na h-Innseachan an dùil barrachd dheuchainnean a dhèanamh air an t-siostam casg cur air bhog an ath-bhliadhna, a bharrachd air misean Gaganyaan gun phròiseact ann an orbit. Is e 2025 an targaid airson speuradairean a chuir gu orbit ìosal na Talmhainn air bàta-fànais Gaganyaan.

Tha an deuchainn shoirbheachail air siostam teicheadh ​​​​criutha na cheum mòr air adhart airson rùintean nan Innseachan a thaobh itealaich fànais daonna. Tha e a’ sealltainn comas na dùthcha dèanamh cinnteach à sàbhailteachd a speuradairean aig àm cur air bhog agus tilleadh. Le bhith a’ leasachadh an soitheach-fànais criutha aca fhèin, tha na h-Innseachan ga shuidheachadh fhèin mar phrìomh chluicheadair ann an raon sgrùdadh fànais.

Dè a th’ ann an soitheach-fànais Gaganyaan?

Is e an soitheach-fànais Gaganyaan a’ chiad bhàta-fànais le criutha anns na h-Innseachan a chaidh a dhealbhadh gus speuradairean a ghiùlan gu orbit ìosal na Talmhainn.

Dè a chaidh a dhearbhadh tron ​​​​deuchainn itealaich?

Bha an deuchainn in-itealaich a’ cuimseachadh air siostam teicheadh ​​​​na criutha, a tha a’ toirt a-steach motaran rocaid agus paraisiut gus an soitheach-fànais a sgaradh gu sàbhailte bho charbad tòiseachaidh a dh’ fhàillig.

Dè an loidhne-tìm airson speuradairean a chuir gu orbit air bàta-fànais Gaganyaan?

Tha oifigearan Innseanach ag amas air speuradairean a chuir a-steach gu orbit ìosal na Talmhainn air bàta-fànais Gaganyaan ro 2025. Ron àm seo bidh barrachd dheuchainnean air an t-siostam casg-tòiseachaidh agus misean Gaganyaan gun phròiseact.