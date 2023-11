Comet 12 / P Pons-Brooks: Sealladh celestial ri feitheamh

Tha comet iongantach, leis an fhar-ainm “comet an diabhail” air sgàth a chumadh sònraichte coltach ri dà adharc, a’ goirteachadh tro shiostam na grèine a-staigh. Bidh Comet 12 / P Pons-Brooks, mar a tha e aithnichte gu foirmeil, a’ dèanamh an dòigh as fhaisge air an Talamh as t-earrach, a dh’ fhaodadh a bhith a ’tabhann sealladh iongantach a tha ri fhaicinn don t-sùil rùisgte.

A’ ruighinn a perihelion, an t-àite as fhaisge san orbit aige don ghrèin, air 21 Giblean, 2024, bidh an neach-siubhail cosmach seo a’ dol seachad air a’ phlanaid as fhaisge air a’ phlanaid againn air 2 Ògmhios. rè na h-ùine seo, oir is dòcha gun cuir e a-mach soilleireachd gu leòr airson amharc gun chuideachadh.

Fhad ‘s a tha iad a’ feitheamh ris an dòigh-obrach aige, tha luchd-dealasach le armachd le teileasgopan àrd-chumhachd air faighinn gu taisbeanadh iongantach mu thràth. Tha Comet 12 / P Pons-Brooks air dà sprèadhadh a thaisbeanadh thairis air na mìosan a dh’ fhalbh, aon uair san Iuchar agus fear eile na bu thràithe sa mhìos seo. Anns an dà shuidheachadh, dh’ fhàs soilleireachd a’ chomadaidh, an cois gas agus sprùilleach reòthte a chuir a-mach, a’ cruthachadh cumadh inntinneach an dà adhairc co-ionnan aige. Tha cuid de rionnagan eadhon air a bhith coltach ri coltas an comet às deidh sprèadhadh agus bàta-rionnag ìomhaigheach Millennium Falcon bhon chòrachd “Star Wars”.

Tha an reul-eòlaiche neo-dhreuchdail Eliot Herman, a’ cleachdadh teileasgopan iomallach ann an Utah, air ìomhaighean iongantach a ghlacadh de Comet 12/P Pons-Brooks agus na h-adharcan diabhal aige. Tha an comet a’ toirt a-steach cridhe anns a bheil duslach, gas, agus deigh, air a chuairteachadh le sgòth gas sgoinneil ris an canar coma. Mar a bhios solas na grèine agus rèididheachd grèine a’ dol a-steach do chridhe na comet, bidh spreadhaidhean brùideil bho àm gu àm, coltach ris na sprèadhaidhean a chaidh fhaicinn.

Ged nach eilear fhathast a’ tuigsinn na h-innealan mionaideach a tha mar bhunait airson adhaircean sealach a’ chomadaidh a chruthachadh, tha eòlaichean an amharas gur ann bho na sprèadhaidhean reòthte sin a thàinig iad. Tha e coltach gu bheil structar a’ chomadaidh a’ toirt buaidh air coltas nan sgòthan gas is deigh, a’ gineadh mealladh adhaircean mar a chithear bho theileascopan talmhaidh.

Air a lorg ann an 1812 leis an reul-eòlaiche Frangach Jean-Louis Pons agus a chaidh fhaicinn às ùr leis an speuradair Uilleam Brooks ann an 1883, tha Comet 12/P Pons-Brooks a’ tòiseachadh air orbit 71-bliadhna timcheall na grèine. Mar sin, às deidh dha coinneachadh dlùth as t-earrach, tillidh e gu siostam na grèine a-muigh, dìreach gus nochdadh a-rithist airson grunn deicheadan bho seo a-mach.

Leis gu bheil e faisg air an Talamh, tha speuradairean ag ullachadh gu dùrachdach airson sgrùdadh a dhèanamh air Comet 12 / P Pons-Brooks mus gluais e timcheall na grèine agus a’ siubhal air ais gu iomall ar nàbaidheachd cosmach. Gu sònraichte, tha an dòigh-obrach aige a’ dol aig an aon àm ri eclipse grèine iomlan air 8 Giblean, 2024, a’ tabhann cothrom ainneamh a bhith a’ faicinn cho faisg ‘s a tha an comet don ghrèin. Tha Eliot Herman an dùil gum faodadh an tachartas seo leigeil le sealladh lomnochd air sgàth suidheachadh sònraichte an eclipse, a’ nochdadh toileachas mu bhith ga fhaicinn agus a’ togail dhealbhan à Texas.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Q: Dè a th’ ann an Comet 12/P Pons-Brooks?

A: Tha Comet 12/P Pons-Brooks na nì celestial air a chomharrachadh leis an dà “adharc” sònraichte de ghas is deigh a choisinn am far-ainm “devil comet.”

C: Cuin a bhios Comet 12/P Pons-Brooks ri fhaicinn don t-sùil rùisgte?

F: Tha dùil gum bi an comet ri fhaicinn às aonais taic bho teileasgopan as t-earrach 2024 nuair a ruigeas e an ìre as fhaisge air an Talamh.

C: Dè cho tric a bhios Comet 12/P Pons-Brooks a’ tighinn faisg air an Talamh?

F: Tha ùine orbital de 12 bliadhna aig Comet 71 / P Pons-Brooks, a’ ciallachadh gu bheil e a’ tighinn faisg air siostam na grèine a-staigh agus an Talamh aon uair gach seachd bliadhna no dhà.

C: Ciamar a tha “adhaircean diabhal” na comet air an cruthachadh?

F: Chan eilear a' tuigsinn fhathast an dearbh phròiseas a th' air cùl adhaircean sealach a' chomadaidh. Ach, thathas a’ creidsinn gun tàinig iad bho sprèadhadh brùideil air adhbhrachadh le blàthachadh cridhe a’ chomadaidh le solas na grèine agus rèididheachd grèine.

C: An urrainn sprèadhadh na comet a bhith na chunnart don Talamh?

A: Chan e, chan eil Comet 12 / P Pons-Brooks na chunnart sam bith don phlanaid againn. Tha a sprèadhadh agus a ghnìomhachd gu sònraichte a’ cur ri bhith a’ cruthachadh sealladh speurail tarraingeach.