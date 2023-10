Cruth na gealaich air fhoillseachadh: Seallaidhean Ùra bho Chriostalan Lunar

Tha luchd-saidheans air tuigse nas doimhne fhaighinn air cruthachadh na gealaich agus a h-aois tro sgrùdadh criostalan a chaidh a lorg ann an sampallan creige a chaidh a chruinneachadh aig misean Apollo 17 ann an 1972. Roimhe sin, bhathar a’ creidsinn gun do chruthaich a’ ghealach o chionn timcheall air 4.4 billean bliadhna. Ach, stèidhichte air mion-sgrùdadh criostalan zircon, tha luchd-rannsachaidh a-nis a 'moladh gum faodadh a' ghealach a bhith mu 40 millean bliadhna nas sine na bha dùil roimhe, a 'dol air ais 4.46 billean bliadhna.

Is e am prìomh bheachd-bharail airson cruthachadh gealaich a’ bhuaidh a bh’ aig nì meud Mars ris an canar Theia a’ bualadh air an Talamh thràth, a leig creag leaghte a-mach don fhànais. Thàinig an sprùilleach seo còmhla mu dheireadh gus a’ ghealach a chruthachadh. Ged a thathar a’ gabhail ris a’ bheachd-bharail gu farsaing, tha e air a bhith duilich an dearbh àm airson cruthachadh na gealaich a dhearbhadh.

Tha na criostalan zircon a chaidh a lorg anns a 'chriomag creige a chruinnich an speuradair Harrison Schmitt air a bhith air leth cudromach ann a bhith a' dearbhadh aois na gealaich. A 'cleachdadh innleachd ris an canar tomagrafaidheachd atom probe, b' urrainn do luchd-saidheans aois criostalan a dhearbhadh, a chaidh a chruthachadh às deidh a 'bhuaidh mhòr. Tha làthaireachd criostalan zircon, a tha aithnichte a bhith gu math seasmhach, ann an sampallan na Talmhainn, Mars, agus gealach a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha iad ann a bhith a’ tuigsinn eachdraidh thràth cuirp celestial.

Tha an rannsachadh a rinn sgioba de luchd-saidheans, air a stiùireadh leis an cosmochemist Philipp Heck, air solas a thilgeil air taobh eile de bhuaidh na gealaich air an Talamh. Thug an tubaist a chruthaich a 'ghealach buaidh cataclysmic air an Talamh, ag atharrachadh a astar cuairteachaidh. A bharrachd air an sin, tha àite deatamach air a bhith aig feachdan grabhataidh na gealaich ann a bhith a’ bunailteachadh teilt aiseach na Talmhainn agus a’ slaodadh sìos an astar cuairteachaidh aige. Tha na factaran sin air buaidh mhòr a thoirt air gnàth-shìde na Talmhainn agus a comas air beatha a chumail suas.

Chan e a-mhàin gu bheil an sgrùdadh a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh na gealaich agus eachdraidh na Talmhainn ach tha e cuideachd a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e sgrùdadh a dhèanamh air stuthan a chaidh a chruinneachadh bho mhiseanan fànais a chaidh a dhèanamh o chionn grunn deicheadan. Tha dòighean sgrùdaidh adhartach, leithid tomagrafaidheachd sgrùdaidh atom, air leigeil le luchd-saidheans fiosrachadh ùr a lorg bho shamhlaichean a chaidh a chruinneachadh aig miseanan Apollo. Chan e a-mhàin gun leasaich rannsachadh is sgrùdadh leantainneach air a’ ghealach ar tuigse mu ar nàbaidh celestial ach cuideachd cruthaichidh e an t-slighe airson rannsachaidhean domhainn san àm ri teachd.

CÀBHA

1. Dè an aois a tha a' ghealach?

Stèidhichte air mion-sgrùdadh criostalan zircon, tha luchd-saidheans a-nis a ’moladh gun deach a’ ghealach a chruthachadh timcheall air 4.46 billean bliadhna air ais, a tha timcheall air 40 millean bliadhna nas sine na bha dùil roimhe.

2. Ciamar a chaidh a' ghealach a chruthachadh?

Is e am prìomh bheachd-bharail airson cruthachadh gealaich a’ bhuaidh a bh’ aig nì meud Mars ris an canar Theia a’ bualadh air an Talamh thràth, a leig creag leaghte a-mach don fhànais. Thàinig an sprùilleach seo còmhla mu dheireadh gus a’ ghealach a chruthachadh.

3. Dè a' phàirt a th' aig a' ghealach ann a bhith a' bunailteachadh na Talmhainn?

Thug an tubaist a chruthaich a 'ghealach buaidh cataclysmic air an Talamh, ag atharrachadh a astar cuairteachaidh. Tha àite deatamach air a bhith aig feachdan grabhataidh na gealaich ann a bhith a’ bunailteachadh teilt aiseach na Talmhainn agus a’ slaodadh sìos a h-astar cuairteachaidh, a thug buaidh mhòr air gnàth-shìde na Talmhainn agus a comas beatha a chumail suas.

4. Ciamar a chaidh aois agus cruth na gealaich a dhearbhadh?

Chaidh aois na gealaich a dhearbhadh le bhith a 'dèanamh anailis air criostalan zircon a chaidh a lorg ann an sampallan creige a chaidh a chruinneachadh rè misean Apollo 17. Dhaingnich dòighean adhartach leithid tomagrafaidheachd sgrùdaidh atom aois nan criostalan, a’ toirt seachad seallaidhean deatamach air cruthachadh na gealaich.