Lorgan ùra ann an Sòn Dìomhair Twilight a’ Chuain

O chionn ghoirid tha NGO a tha gu sònraichte a’ sgrùdadh cuantan air dealbhan inntinneach fhoillseachadh a chaidh a ghlacadh le dà inneal-fuadain a chaidh a chuir a-steach do raon ciaradh a’ chuain. Roinn an Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) bhidio air YouTube a’ taisbeanadh an t-saoghail mhòr agus dìomhair fon uisge a tha beagan nas fhaide na solas na grèine.

Bha an co-dhùnadh na h-innealan-fuadain a chuir a-steach air a stiùireadh leis an dùbhlan mòr a tha ro luchd-saidheans ann a bhith a’ sgrùdadh àrainneachd cho farsaing agus cho iomallach. Tha farsaingeachd a' chuain gu tric ga dhèanamh doirbh do luchd-rannsachaidh gnèithean sònraichte a lorg agus a sgrùdadh. Le bhith a’ cleachdadh an dà inneal-fuadain mara seo, bha e comasach do luchd-saidheans seallaidhean de bheathaichean nach fhacas ach ainneamh a ghlacadh ann an sòn an fheasgair.

Rè turas Nautilus Live san Dàmhair, chaidh Mesobot carbad hybrid WHOI air a ruith air astar (HROV) a chuir a-steach ann am pìosan dùmhail de bheatha na mara. Lorg agus chlàraich na h-innealan-fuadain seallaidhean iongantach de chreutairean mara a bhios a’ soirbheachadh ann an sòn an fheasgair, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air an eag-shiostam gun samhail seo.

Tha sòn an fheasgair a’ toirt iomradh air an sgìre eadar 200 meatair agus 1,000 meatair fo uachdar a’ chuain. Tha e na rìoghachd làn de dhiofar bheathaichean mara agus fhàs-bheairtean a tha an urra ri stuth organach, a’ toirt a-steach sgudal èisg agus phytoplancton marbh, mar am prìomh thùs beathachaidh aca.

Tha am bhidio a chaidh a cho-roinn le WHOI air aire mhòr a tharraing bho netizens. Tha luchd-amhairc air iongnadh agus meas a nochdadh, le beachdan a’ dol bho “Bha sin gu math snog! A’ gabhail fois cuideachd!” dìreach ag ràdh "Bòidheach." Tha a’ bhidio air còrr air 16,000 sealladh fhaighinn agus faisg air 100 coltas, a’ nochdadh an ùidh fharsaing ann a bhith a’ sgrùdadh agus a’ tuigsinn dìomhaireachdan sòn ciaradh an fheasgair.

Tha am bhidio tarraingeach seo a’ toirt sealladh dhuinn air iongantasan falaichte doimhneachd a’ chuain. Bho bheatha mara inntinneach gu farsaingeachd raon an fheasgair, tha e a’ cur nar cuimhne na bith-iomadachd beairteach a tha a’ soirbheachadh anns na tìrean neo-chlàraichte sin. Dè de na creutairean iongantach sin fon uisge a tharraing d’ aire as motha?

CÀBHA

Dè a th’ ann an sòn dorchadais a’ chuain?

Carson a chuir luchd-saidheans innealan-fuadain a-steach don chuan?

Dè a lorg na h-innealan-fuadain anns an raon feasgair?

Ciamar a dhèilig netizens ris a’ bhidio?

Chuir Netizens an cèill iongnadh agus meas airson a’ bhidio, ag ràdh gu robh e brèagha agus socair. Tha a’ bhidio air còrr air 16,000 sealladh a chruinneachadh agus faisg air 100 coltas.