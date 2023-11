Artaigil ùr: Lorgaire plastaig neo-ghnàthach coltach ri lus na grèine a’ nochdadh gliocas nàdur

Tha dòigh tarraingeach aig nàdar airson ùr-ghnàthachadh a bhrosnachadh, agus chithear an eisimpleir as ùire de seo ann an leasachadh lus na grèine plastaig a tha coltach ri gluasad nàdarra an fhlùir fhad ‘s a tha e a’ leantainn na grèine thar na speuran. Air a chruthachadh le bhith a’ cleachdadh microcontroller Arduino, tha an inneal seo a tha coltach ri lus na grèine a’ sealltainn gu grinn mar as urrainn do electronics sìmplidh bòidhchead nàdur a thoirt a-steach.

Chan eil an electronics air cùl a’ chruthachaidh sheunta seo ro iom-fhillte. Bidh sensor solais, ris an canar resistor a tha an urra ri solas, ag obair còmhla ri motair servo gus lus na grèine a thionndadh gu neo-eisimeileach a rèir stiùir solas na grèine. Le bhith a’ cleachdadh paidhir de luchd-mothachaidh solais, bidh an inneal comasach air faighinn a-mach dè an taobh a tha fosgailte do bharrachd solais, a’ toirt seachad leughadh analog agus a’ dèanamh cinnteach à tracadh grèine ceart.

Gu inntinneach, chan e Arduino an aon dòigh air a’ bhuaidh seo a choileanadh. Dh’ fhaodadh cuairteachadh aonaichte timer 555 le paidhir le motair servo agus beagan phàirtean air leth sùil a chumail air na mothachairean solais agus an gluasad cuairteachaidh a tha thu ag iarraidh a thoirt gu buil. Ach, tha sùbailteachd agus prìs ruigsinneach Arduino ga fhàgail mar an roghainn as fheàrr leotha airson pròiseactan mar sin.

Ged a tha e cumanta innealan lorg grèine a bhith air an dealbhadh airson a bhith a’ glacadh lùth as àirde, tha an lus-grèine plastaigeach inntinneach seo a’ falbh bhon amas sin. An àite sin, tha e na theisteanas air na prionnsapalan iongantach a lorgar ann an nàdar, a’ tabhann measgachadh sònraichte de whimsy, cruthachalachd, agus mothachadh ealanta. Tha cho sìmplidh agus a tha e ga fhàgail na phròiseact air leth freagarrach airson sgoiltean, a’ tarraing inntinnean òga le taisbeanadh eadar-ghnìomhach de ghliocas nàdair.

