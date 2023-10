Na h-adhartasan ann an teicneòlas cromatagrafaidheachd: Còmhradh le Zhuoheng Zhou

Bha cothrom againn bruidhinn ri Zhuoheng Zhou, neach-rannsachaidh aig an Vrije Universiteit Brussel sa Bheilg, a tha aig fìor thoiseach ann a bhith ag adhartachadh theicneòlasan ionnsramaidean agus colbhan ann an raon cromatagrafaidheachd. Tha an obair aige gu sònraichte ag amas air a bhith a’ sgrùdadh cleachdadh chromatography ann am modhan biopharmaceutical ùr-nodha agus proteomics. A bharrachd air an sin, tha Zhou air a bhith ag obair air protocol a leasachadh a chuidicheas ann a bhith a’ dealbhadh cholbhan capillary monolithic polymer.

Thòisich turas Zhou a-steach do shaoghal ceimigeachd aig Oilthigh Xiamen, far an deach e tro thrèanadh farsaing san raon. Às deidh seo, lean e air a cheum MSc ann an ceimigeachd anailis aig Institiud Sgrùdaidh na h-Àrainneachd, Oilthigh Nàiseanta Singapore. Air a bhrosnachadh leis an ùidh a th’ aige ann an cromatagrafaidheachd, chaidh Zhou an uairsin a-steach don bhuidheann Saidheans Dealachaidh Bith-Anailitigeach (BASS) aig Vrije Universiteit Brussel mar neach-rannsachaidh PhD, fo stiùireadh Sebastiaan Eeltink agus Gert Desmet.

An-dràsta, tha Zhou an sàs ann an rannsachadh iar-dhotaireil a tha a’ tionndadh timcheall ionnstramaid UHPLC agus teicneòlas microcolumn. Tha na h-ùidhean rannsachaidh aige a’ ruith thairis air grunn raointean, a’ gabhail a-steach mion-sgrùdadh àrainneachd, comharrachadh biopharmaceutical, agus pròifil proteomic. Le bhith a’ sgrùdadh nan raointean sin, tha Zhou ag amas air cur ri leasachadh dòighean cromatagrafaidheachd ùr-nodha aig a bheil cleachdadh practaigeach anns na raointean cudromach sin.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an cromatagrafaidheachd?

A: Is e innleachd obair-lann a th’ ann an cromatagrafaidheachd a thathas a’ cleachdadh gus measgachaidhean a sgaradh agus a sgrùdadh le bhith a’ cuairteachadh nam pàirtean eadar dà ìre, ìre pàipearachd, agus ìre gluasadach.

C: Dè a th’ ann am modhan biopharmaceutical?

A: Tha modhan bith-chungaidhean a’ toirt iomradh air diofar sheòrsaichean de leigheasan teirpeach a tha a’ tighinn bho thùsan bith-eòlasach, leithid pròtanan, peptides, antibodies, no aigéid niuclasach.

C: Dè a th 'ann am pròifil proteomic?

A: Tha pròifil proteomic a’ toirt a-steach comharrachadh agus mion-sgrùdadh air an t-seata iomlan de phròtainean a tha an làthair ann an sampall bith-eòlasach, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air diofar phròiseasan agus ghalaran bith-eòlasach.

