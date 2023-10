Sealladh tearc: An ‘Fearcall Teine’ Solar Eclipse gus pàirtean de na Stàitean Aonaichte an Iar a shoilleireachadh

Dèan ullachadh airson a bhith a’ faicinn iongantas celestial ris an canar eclipse grèine ‘Ring of Fire’. Gu bhith a’ tachairt air Disathairne, Dàmhair 14, 2023, gheibh pàirtean de thaobh an iar na Stàitean Aonaichte an tachartas iongantach seo. Rè eclipse grèine cuairteach, suidhidh a’ ghealach i fhèin air beulaibh na grèine, gu ìre a’ falach a solas agus a’ cruthachadh fàinne no annulus sgoinneil. Eu-coltach ri solar eclipse iomlan far a bheil a 'ghealach a' dùnadh a 'ghrian gu tur, chan eil a' ghealach mòr gu leòr gus solas na grèine fhalach gu tur aig àm eclipse annular.

Bidh an eclipse ri fhaicinn ann an raointean sònraichte a’ tòiseachadh le Eugene agus Medford ann an Oregon aig 9:15m Bidh an eclipse an uairsin ri fhaicinn ann an Elko, Nevada aig 9:22m, agus nas fhaide air adhart ann an ceann a deas Utah. Tha Albuquerque, Roswell, Midland, San Antonio, agus Corpus Christi am measg nan àiteachan eile far am bi an eclipse ri fhaicinn. Ach, is e dìreach roinnean cumhang de Oregon, Texas, Meagsago, Meadhan Ameireagaidh, Coloimbia, agus Braisil a gheibh eòlas air an làn fhàinne teine. Bidh an còrr de na Stàitean Aonaichte a tha faisg air làimh comasach air pàirt de solar eclipse fhaicinn.

Tha eclipses grèine annular gu math tearc. Bha an turas mu dheireadh aig na Stàitean Aonaichte air eòlas fhaighinn air 20 Cèitean, 2012, air feadh Texas agus an Iar-dheas. Thathas an dùil gun tachair an ath eclipse grèine annular ann an 2046, ach is e dìreach pàirtean beaga de cheann a deas Oregon, ceann a tuath California, fìor iar-thuath Nevada, agus iar-dheas Idaho a bhios an cothrom fhaicinn.

Tha e deatamach gun gabh thu ceumannan ceart nuair a choimheadas tu air an eclipse. Gus milleadh sùla maireannach a sheachnadh, thathas a ’moladh glainneachan dìon eclipse a chaitheamh. Air an làimh eile, faodaidh tu “proiseactair toll prìne” a chruthachadh gus ìomhaigh na grèine fhaicinn gu sàbhailte no coimhead airson ro-mheasaidhean nàdarra de sholas tro dhuilleagan chraobhan.

Faigh eòlas air an tachartas nèamhaidh tearc seo agus cuir iongnadh air an eclipse grèine inntinneach ‘Ring of Fire’, sealladh a ghlacas an fheadhainn a tha fortanach a bhith ga fhaicinn dhaibh fhèin.

