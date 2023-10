Sealladh tearc: Solar Eclipse Annular gus na speuran a ghleidheadh

Tha Skywatchers air feadh nan Stàitean Aonaichte gu dùrachdach ag ullachadh airson tachartas celestial inntinneach - eclipse grèine annular. Bheir an tachartas sònraichte seo taisbeanadh iongantach fhad ‘s a bhios a’ ghealach a ’falach 90% den ghrèin, a’ fàgail cearcall soilleir eireachdail de oir a-muigh na grèine, coltach ri fàinne teine.

A’ gabhail àite air Disathairne, Dàmhair 14, bidh an eclipse annular seo ri fhaicinn ann am pàirtean de dh’ Ameireagaidh a Tuath, Meadhan agus Deas. Bidh slighe an àite seallaidh as àirde a’ dol tarsainn air feadh taobh an iar na SA, bhon Chuan Sèimh as ìsle an iar-thuath gu Camas Mheagsago. Bidh luchd-amhairc a tha fortanach gu leòr a bhith ann an slighe dhìreach an eclipse a’ faicinn na gealaich a’ dorchachadh meadhan na grèine, agus iad a’ fàgail fàinne loisgeach a-muigh iongantach.

Eadhon dhaibhsan a tha taobh a-muigh slighe iomlanachd, bheir pàirt eclipse fhathast sealladh tarraingeach. Bidh ìre an eclipse pàirt ag atharrachadh a rèir an àite seallaidh. Bidh Michigan, mar eisimpleir, a’ faicinn timcheall air 30% den ghrèin air fhalach leis a’ ghealach, agus mar thoradh air sin bidh buaidh “grescent sun” iongantach.

Bidh àm an eclipse ag atharrachadh a rèir an àite, leis an uinneag airson an eclipse pàirt a’ ruith bho timcheall air 11: 45m ET gu dìreach ro 2: 30f. Gus faighinn a-mach gu ceart dè an ùine a th’ aig an eclipse ann am bailtean-mòra sònraichte, tha an làrach-lìn Eclipse2024.org a’ tabhann “simuladair eclipse.”

Dha luchd-amhairc nach urrainn an tachartas fhaicinn gu pearsanta, bidh NASA a’ craoladh an eclipse beò air an duilleag YouTube aca. Tha e deatamach a bhith faiceallach rè an eclipse agus cleachdadh dìon sùla iomchaidh. Faodaidh coimhead gu dìreach air an eclipse no cleachdadh camarathan, prosbaig, no teileasgopan às aonais glainneachan eclipse sònraichte no sìoltachain grèine cron mòr a dhèanamh air na sùilean.

Bidh an eclipse annular air 14 Dàmhair mar ro-ruithear air tachartas grèine eadhon nas iongantaiche air 8 Giblean, 2024. Rè an eclipse grèine iomlan seo, gheibh Michigan eòlas air còmhdach 99% agus bidh e taobh a-staigh astar dràibhidh slighe iomlanachd.

Dèan ullachadh airson iongnadh a dhèanamh air iongantasan na cruinne agus comharraich do mhìosachan airson an eclipse grèine bliadhnail an t-seachdain seo. Dèan cinnteach gu bheil glainneachan eclipse no sìoltachain grèine agad a tha ceadaichte le NASA gus do shùilean a dhìon tron ​​​​t-sealladh nèamhaidh seo.

Stòr: NASA, GreatAmericanEclipse.com, Eclipse2024.org

Mìneachaidhean:

- Solar eclipse annular: Seòrsa de eclipse grèine far a bheil a’ ghealach a’ falach sgìre mheadhanach na grèine, a’ fàgail cearcall soilleir, foirfe de oir a-muigh na grèine ri fhaicinn.

- Slighe iomlanachd: An sgìre air an Talamh far a bheil a’ ghealach a’ co-thaobhadh gu foirfe ris a’ ghrèin, a’ ciallachadh gu bheil ghathan na grèine air am bacadh gu tur.

- Tachartas celestial: iongantas a tha a’ tachairt anns na speuran, mar as trice co-cheangailte ri tachartasan speurail.