An deireadh-sheachdain seo, bidh cothrom aig Ameireaganaich agus an fheadhainn ann an Ameireagadh a Deas agus a Deas a bhith a’ faicinn iongantas grèine ainneamh ris an canar eclipse “ring of fire”. Bidh an eclipse grèine bliadhnail a tha ri thighinn ri fhaicinn ann an grunn stàitean an iar anns na SA, nam measg Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, agus pàirtean de California, Idaho, Colorado, agus Arizona. Tha neach-deasachaidh National Geographic agus eòlaiche fànais Allie Yang a’ mìneachadh, rè an eclipse seo, gun tèid a’ ghealach seachad air beulaibh na grèine, a’ nochdadh beagan nas lugha agus a’ cruthachadh “sleamhnachadh grèine ann an cumadh fàinne" dha luchd-amhairc fortanach san àite cheart aig an àm ceart.

Ged nach eil eclipses annular gu sònraichte tearc, tha e neo-àbhaisteach slighe an eclipse a dhol thairis air na Stàitean Aonaichte. Bha an eclipse “fàinne teine” mu dheireadh a bha ri fhaicinn anns na SA air ais ann an 2012, agus às deidh an deireadh-sheachdain seo, cha bhi an t-iongantas ri fhaicinn a-rithist gu 2039. Ach, tha Yang a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha dìon sùla nuair a choimheadas tu air eclipses, eadhon ged nach biodh ann ach cuibhreann den ghrian ri fhaicinn. Tha i a’ toirt rabhadh gum faod milleadh sùla nach gabh a thoirt air ais tachairt ann an diogan, agus mar sin tha e deatamach glainneachan eclipse le teisteanas ISO a chleachdadh no dòighean coimhead neo-dhìreach mar ro-mheasadh pinhole.

Tha Eclipses a’ toirt seachad eòlas ioma-mhothachail gun samhail, a rèir Yang. Chan e a-mhàin gum faic luchd-amhairc an tachartas celestial, ach is dòcha gun cluinn iad cuideachd beathaichean tron ​​​​oidhche a’ nochdadh agus a ’faireachdainn atharrachaidhean ann an teòthachd leis gu bheil a’ ghrian air a bhacadh leis a ’ghealach. Tha brìgh saidheansail aig an eclipse cuideachd, leis gu bheil luchd-saidheans a’ cur air bhog rocaidean agus bailiùnaichean gus atharrachaidhean ann an teòthachd, cuideam, agus ionization a thomhas rè an tachartais. Bheir an dàta a chaidh a chruinneachadh fiosrachadh do bharrachd rannsachaidh rè an eclipse iomlan ris a bheil dùil air 8 Giblean, 2024.

Dhaibhsan aig a bheil ùidh ann a bhith a’ faicinn an iongantas tearc seo, gheibhear tuilleadh fiosrachaidh aig NatGeo.com.

stòran:

- Allie Yang, neach-deasachaidh National Geographic agus eòlaiche fànais