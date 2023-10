Fuaimean a’ Chuain: Buaidh Truailleadh Fuaim agus Atharrachadh Clìomaid

Tha an saoghal fon uisge gu tric air fhaicinn mar àite sàmhach agus sàmhach. Ach, cha b’ urrainn don bheachd seo a bhith nas fhaide bhon fhìrinn. A dh’ aindeoin creideas mòr-chòrdte, tha an cuan làn fuaim, bho òrain dòrainneach mucan-mara humpback gu lìonraidhean conaltraidh iom-fhillte diofar ghnèithean èisg. Gu dearbh, bidh fuaim a 'siubhal nas luaithe agus nas fhaide ann an uisge na tha e ann an èadhar, ga dhèanamh na eileamaid riatanach de bheatha na mara.

Tha e inntinneach beachdachadh air mar a tha ar tuigse air a’ chuan agus a luchd-àiteachaidh air a thighinn air adhart thar ùine. Ann an 1943, chruthaich an innleadair Frangach Emile Gagnon agus an leifteanant cabhlaich Jacques Cousteau an Inneal anail fon uisge fèin-ghlèidhte (SCUBA), a dh’ atharraich ar comas sgrùdadh a dhèanamh air doimhneachd na mara. Bha pàirt deatamach aig Cousteau, leis na prògraman aithriseach telebhisein aige, ann a bhith a’ còrdadh ri agus a’ tilgeil solas air iongantasan beatha a’ chuain, mar a tha Daibhidh Attenborough a’ dèanamh an-diugh.

Tron eachdraidh, tha sinn air a’ chuan fhaicinn gu mearachdach mar raon sàmhach. Tha ar cluasan, ceangailte ri crithean adhair, a’ strì ri bhith a’ faicinn sealladh-fuaim fon uisge. Bha Cousteau fhèin den bheachd nach robh fuaim anns an doimhneachd. Ach, tha fios againn a-nis gur e symphony de fhuaimean a th’ anns a’ chuan, le creutairean mara a’ cleachdadh guthan iom-fhillte airson conaltradh, seòladh agus sealg.

Ach mar a tha le mòran dhùbhlain àrainneachdail, tha gnìomhachd daonna air dragh a chuir air a’ chothromachadh fìnealta seo. Tha truailleadh fuaim bho thùsan leithid einnseanan shoithichean, ionadan roth-gaoithe, agus eacarsaichean cabhlaich air a bhith a’ dol am meud gu cunbhalach bho Ar-a-mach a’ Ghnìomhachais. Tha an othail leantainneach de fhuaim fon uisge air toirt air beathaichean mara, mar mhucan-mara, èigheachd nas àirde a bhith air an cluinntinn thairis air an cacophony.

Gu mì-fhortanach, tha sgrùdadh ùr bho Oilthigh Utrecht a’ toirt eadhon barrachd naidheachdan draghail. Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil blàthachadh cuain, air a stiùireadh le atharrachadh clìomaid, a’ cur dragh air truailleadh fuaim fon uisge. Bidh uisgeachan nas blàithe agus nas searbhach a’ cur ri sgaoileadh fuaim tro uisge, a’ dèanamh a’ chuain eadhon nas fuaimneach. Bidh atharrachadh clìomaid cuideachd a’ leantainn gu sreathachadh sa Chuan Siar a Tuath, a’ cruthachadh “sianal fuaim” a leigeas le fuaim siubhal nas fhaide.

Tha a’ bhuaidh a tha aig an fhàs seo de thruailleadh fuaim fon uisge cudromach agus farsaing. Tha beatha na mara an urra ri fuaim airson a bhith beò, bho bhith a’ lorg charaidean gu bhith a’ lorg biadh agus a’ seachnadh chreachadairean. Faodaidh seallaidhean-fuaim buaireadh dragh a chuir air na pròiseasan deatamach sin, a’ leantainn gu crìonadh sluaigh agus mì-chothromachadh eag-shiostam.

Gus àrainneachd fuaimneach a’ chuain a dhìon, tha e deatamach stòran fuaim fon uisge a nì daoine a lughdachadh agus buaidhean atharrachadh clìomaid a lughdachadh. Faodaidh riaghailtean nas cruaidhe a thaobh luingearachd, gnìomhan togail, agus eacarsaichean cabhlaich cuideachadh gus a’ bhuaidh a lughdachadh. A bharrachd air an sin, tha tagradh airson cleachdaidhean seasmhach agus gleidheadh ​​​​àrainnean mara deatamach ann a bhith a’ gleidheadh ​​​​sealladh-fuaim nàdarra ar cuantan.

Mar sin, an ath thuras a smaoinicheas tu air farsaingeachd a’ chuain, cuimhnich gu bheil saoghal a tha beò le fuaim fon uachdar aige a tha coltach gu sàmhach - saoghal a dh’ fheumas sinn a bhith a’ strì ri dhìon air sgàth a luchd-còmhnaidh gu lèir.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Ciamar a chaidh an inneal anail fon uisge fèin-chumanta (SCUBA) a chruthachadh?

F: Chaidh an SCUBA a chruthachadh ann an 1943 leis an innleadair Frangach Emile Gagnon agus an leifteanant cabhlaich Jacques Cousteau.

C: Ciamar a tha ar tuigse air sealladh-fuaim a’ chuain air atharrachadh thar ùine?

F: An toiseach, bhathar a’ creidsinn gun robh an cuan sàmhach. Ach, tha fios againn a-nis gu bheil an saoghal fon uisge air a lìonadh le raon farsaing de fhuaimean, bho òrain mhucan-mara gu dòighean conaltraidh diofar ghnèithean èisg.

C: Ciamar a bheir truailleadh fuaim fon uisge buaidh air beatha na mara?

A: Tha truailleadh fuaim a’ cur dragh air pròiseasan conaltraidh agus seòlaidh deatamach airson beathaichean mara, a’ leantainn gu crìonadh san àireamh-sluaigh agus mì-chothromachadh eag-shiostam.

C: Ciamar a tha atharrachadh gnàth-shìde a’ cur ri truailleadh fuaim fon uisge?

A: Bidh blàthachadh a’ chuain agus barrachd searbhachd, air a stiùireadh le atharrachadh clìomaid, ag àrdachadh sgaoileadh fuaim tro uisge, a’ dèanamh an fhuaim fon uisge nas àirde agus nas troimhe-chèile.

C: Dè ghabhas dèanamh gus truailleadh fuaim fon uisge a lughdachadh?

F: Le bhith a’ cur an gnìomh riaghailtean nas cruaidhe air stòran fuaim fon uisge dèanta le daoine agus a’ gabhail cheumannan gus dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid, cuidichidh sin le bhith a’ lughdachadh buaidh truailleadh fuaim fon uisge air beatha na mara.

Stòr: Oilthigh Utrecht https://www.utrechtuniversity.nl/