Bidh luchd-saidheans ag ath-chruthachadh aghaidh prìomh fhosailean ann an Ape Mòr agus mean-fhàs daonna

Tha luchd-saidheans bho Thaigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra Ameireagaidh, Colaiste Brooklyn, agus Institiud Catalan Paleontology Miquel Crusafont air ath-chruthachadh gu soirbheachail air aghaidh Pierolapithecus catalaunicus, fosail cudromach ann a bhith a’ sgrùdadh ape mòr agus mean-fhàs daonna.

Tha Pierolapithecus catalaunicus, gnè a bha beò o chionn timcheall air 12 millean bliadhna, deatamach ann a bhith a’ tuigsinn nàdar breac-dhualadh mean-fhàs hominid. Is e seo aon den bheagan ghnèithean a tha aithnichte bho chranium air a dheagh ghleidheadh ​​​​agus cnàimhneach pàirt, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air a shuidheachadh anns a ’chraobh teaghlaich hominid agus a bith-eòlas.

Mhol an tuigse a bh’ ann roimhe mu Pierolapithecus gun robh plana bodhaig dìreach aige mus leasaich e atharrachaidhean airson crochadh agus gluasad am measg gheugan craoibhe. Ach, mar thoradh air milleadh air a’ chranium, tha deasbadan a thaobh a shuidheachadh mean-fhàs air leantainn.

Gus dèiligeadh ris na ceistean sin, chleachd an luchd-saidheans sganaidhean CT gus cha mhòr an cranium de Pierolapithecus ath-thogail agus a choimeas ri gnèithean prìomhadail eile. Mhìnich iad cuideachd mean-fhàs de phrìomh fheartan structar aghaidh ape. Nochd na co-dhùnaidhean aca gu bheil Pierolapithecus a’ roinn rudan coltach ri cumadh agus meud aghaidh iomlan leis an dà chuid uinneanan fosail agus beò, ach cuideachd gu bheil feartan aghaidh sònraichte aige nach lorgar ann an uinneanan Meadhan Miocene eile.

Tha na toraidhean a 'toirt taic don bheachd gu bheil Pierolapithecus a' riochdachadh aon de na buill as tràithe den teaghlach mòr agus daonna. Sheall am modaladh mean-fhàs gu bheil an cranium de Pierolapithecus nas fhaisge ann an cumadh agus meud ris a’ chruth sinnsearachd às an tàinig uinneanan beò agus daoine beò. Tha na co-dhùnaidhean cuideachd a’ nochdadh gu bheil gibbons agus siamangs, na “pìoban as lugha,” air a dhol tro lughdachadh meud an taca ri an sinnsearan.

Tha an sgrùdadh seo a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e ath-chruthachadh agus mion-sgrùdadh fosailean air an deagh ghleidheadh ​​gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air mean-fhàs magairean mòra agus daoine. Le bhith a’ faighinn lèirsinn air bith-eòlas agus feartan fiosaigeach seann ghnèithean leithid Pierolapithecus, faodaidh luchd-saidheans tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air ar tuigse air ar n-eachdraidh mean-fhàs fhèin.

