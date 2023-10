Seallaidhean ùra air leasachadh nanomotors

Tha luchd-saidheans aig Oilthigh Bonn air lorg ùr-nodha a dhèanamh o chionn ghoirid ann an leasachadh nanomotors. A’ cleachdadh inneal gleusta coltach ri trèanair greim làimhe, tha iad air nanomotor a chruthachadh gu soirbheachail as urrainn gluasadan sèididh a dhèanamh. Tha comas aig an nanomotor seo, a tha a’ tomhas dìreach aon deich mìle de mhìleatair, raon na nanicneòlas ath-nuadhachadh.

Rinn an luchd-rannsachaidh ath-chleachdadh air uidheamachd a chaidh a lorg anns a h-uile cealla, ris an canar RNA polymerases, gus gluasadan pulsing an nanomotor a stiùireadh. Tha uallach air RNA polymerases airson a bhith a’ dèanamh lethbhreac de phlanaichean pròtanan taobh a-staigh cealla. Le bhith a’ ceangal RNA polymerase ri aon de làmhan an nanomotor agus a’ teannachadh dualan DNA eadar na làmhan, bha e comasach don luchd-rannsachaidh gnìomh sèididh a ghineadh.

Tha cearcall obrachaidh an nanomotor a’ toirt a-steach an RNA polymerase a’ dèanamh leth-bhreac den iallan DNA agus a’ tarraing na làmhan còmhla mean air mhean. Tha sreath crìochnachaidh air an DNA a’ comharrachadh am polymerase gus an dualan a leigeil ma sgaoil, a’ leigeil leis an fhuaran fois a ghabhail agus na làmhan a ghluasad bho chèile. Bidh an cearcall seo ag ath-aithris, a’ cruthachadh gluasad pulsing.

Gus lùth a thoirt don nanomotor, bidh an RNA polymerase a’ cleachdadh nucleotide triphosphates, a thèid a leigeil ma sgaoil nuair a thèid litir ùr a cheangal ris an iallan DNA. Chan urrainn don motair cumail a’ ruith ach nuair a tha àireamh gu leòr de na triphosphates nucleotide sin rim faighinn.

Tha buaidh mhòr aig an adhartas seo air àm ri teachd nanicneòlas. Faodar an nanomotor a chur còmhla gu furasta le structaran eile, a 'leigeil leis a bhith a' seòladh uachdar agus a dh'fhaodadh a bhith na chridhe nan nanomachines iom-fhillte. Bidh rannsachadh san àm ri teachd a’ cuimseachadh air a bhith a’ dèanamh an ìre as fheàrr de ìre sèididh a’ motair agus a’ leasachadh uidheamachd bearraidh gus smachd a chumail air cleachdadh cumhachd.

Tha an lorg seo a’ fosgladh chothroman ùra airson leasachadh nanomotors agus gar toirt aon cheum nas fhaisge air a bhith a’ cleachdadh cumhachd nanicneòlas. Tha buaidh mhòr aig diofar ghnìomhachasan, a’ gabhail a-steach leigheas agus innleadaireachd. Tha amannan inntinneach romhainn fhad ‘s a tha luchd-saidheans a’ leantainn air adhart a ’sgrùdadh comas nanomotors agus na tagraidhean aca.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th' ann an nanomotor?

Is e motair a th’ ann an nanomotor a bhios ag obair air nanoscale, a’ ciallachadh gu bheil e gu math beag, le tomhasan anns an raon nanometers (billeanamh de mheatair).

2. Ciamar a tha an nanomotor a chaidh a leasachadh aig Oilthigh Bonn ag obair?

Bidh an nanomotor aig Oilthigh Bonn ag obair le bhith a’ cleachdadh uidheamachd anns a bheil RNA polymerases, a tha an urra ri bhith a’ dèanamh lethbhreac de phlanaichean pròtanan ann an ceallan. Le bhith a’ ceangal RNA polymerase ri aon de làmhan an nanomotor agus a’ teannachadh dualan DNA eadar na làmhan, faodaidh an nanomotor gluasadan sèididh a dhèanamh.

3. Dè cho cudromach 'sa tha an lorg seo?

Tha an lorg seo a’ fosgladh chothroman ùra airson nanicneòlas. Faodar an nanomotor a cheangal ri structaran eile agus a dh’ fhaodadh a bhith aig cridhe nanomachines iom-fhillte. Tha buaidh aig seo air diofar ghnìomhachasan, a’ gabhail a-steach leigheas agus innleadaireachd.

4. Ciamar a tha cumhachd nan nanomotor?

Tha an nanomotor air a stiùireadh le nucleotide triphosphates, a thèid a leigeil ma sgaoil nuair a chuireas an RNA polymerase litir ùr ris an iallan DNA. Tha feum air cothrom gu leòr de na triphosphates nucleotide sin airson an motair cumail a’ dol.

5. Dè a' bhuaidh a bhios aig an rannsachadh seo san àm ri teachd?

Bidh rannsachadh san àm ri teachd a’ cuimseachadh air a bhith a’ dèanamh an ìre as fheàrr de ìre sèididh nan nanomotor agus a’ leasachadh uidheamachd bearraidh gus smachd a chumail air cleachdadh cumhachd. Tha an rannsachadh seo a’ fosgladh chothroman ùra airson leasachadh nanomotors agus gar toirt nas fhaisge air a bhith a’ cleachdadh cumhachd nanicneòlas ann an diofar ghnìomhachasan.