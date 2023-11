Seallaidhean ùra air ro-innleachdan bith-dhèanamh le fuasgladh aon-chealla

Tha adhartasan o chionn ghoirid ann an dòighean bith-dhèanamh air cruth-atharrachadh a dhèanamh air raon innleadaireachd clò le bhith a’ comasachadh siostaman beò iom-fhillte a chruthachadh aig ìre aon-chealla. Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Tsinghua air sealladh ùr a thoirt seachad air bith-dhèanamh shiostaman bith-beò innleadaireachd le fuasgladh aon-chealla. Le bhith ag amas air dealbhadh, dèanamh, agus cleachdadh shiostaman bith-stuthan agus ceallach iom-fhillte, tha sgioba an Dotair Ouyang ag amas air bith-chlò-bhualadh ùr-ghnàthach agus teicneòlasan bith-dhèanamh adhartach a leasachadh airson innleadaireachd clò agus leigheas ath-nuadhachail.

Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an International Journal of Extreme Manufacturing, a’ toirt sealladh farsaing air dòighean bith-dhèanamh a bhios a’ cleachdadh co-chruinneachadh modular de bhlocaichean togail cealla le feartan aon-chealla ann an diofar mheudan. Tha e a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e ath-aithris a dhèanamh air meanbh-àrainneachd fhigheagan dùthchasach le bhith a’ innleadaireachd shiostaman beò le feartan aon-chealla.

A rèir an Dotair Liliang Ouyang, àrd-ollamh co-cheangailte ann an Innleadaireachd Meacanaigeach aig Oilthigh Tsinghua agus àrd-ùghdar an ath-bhreithneachaidh, tha e air leth luachmhor a bhith a’ cleachdadh ioma-ghnèitheachd shiostaman bith-beò nàdarra aig rùn aon-chealla. Ach, feumar aire a thoirt do nithean leithid neart meacanaigeach agus èifeachdas saothrachaidh. Tha àite cudromach aig taghadh bhlocaichean togail aon-chealla iomchaidh sa phròiseas seo.

Gus àrd-rùn agus èifeachdas saothrachaidh a choileanadh, tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh ro-innleachd cruinneachaidh modular a tha a’ toirt a-steach co-chruinneachadh bhlocaichean togail de dhiofar mheudan gus heterostructures a tha thu ag iarraidh a chruthachadh. A’ tarraing samhlachas ri cluich le LEGO, tha Dezhi Zhou, Ph.D. oileanach agus ciad ùghdar a’ phàipeir, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e na blocaichean togail ceart a thaghadh agus an cur ri chèile gus atharrais air na structaran toinnte a lorgar ann an siostaman beatha nàdarra.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh na structaran gun samhail a lorgar ann an diofar fhigheagan is organan, leithid eileanan pancreatic, fèithean cnàimhneach, agus alveoli, agus a’ daingneachadh an fheum air na structaran sin ath-chruthachadh ann an innleadaireachd siostaman beò gus dèanamh cinnteach gu bheil iad ag obair gu ceart. Le bhith a’ cleachdadh a’ phrionnsapail “sgapadh-tasgadh”, far a bheilear a’ coimhead air siostaman beò mar cho-chruinneachaidhean de eileamaidean fa leth, a’ gabhail a-steach blocaichean togail aon-chealla agus àireamh-sluaigh cealla/bith-stuthan, faodaidh luchd-rannsachaidh na nithean a tha iad ag iarraidh ath-thogail le bhith a’ gineadh agus a’ cur co-phàirtean de gach eileamaid air leth. còmhla.

Tha an cothlamadh ùr seo de bhlocaichean togail a’ cumail gealladh mòr airson innleadaireachd toinnte toinnte le feartan fiosaigeach agus bith-eòlasach. Ach, tha a bhith a’ cruthachadh na blocaichean togail beò iomchaidh agus a’ coileanadh co-chruinneachadh fo smachd fhathast nan dùbhlain leantainneach dha luchd-saidheans san raon.

Gu crìch, tha an lèirmheas seo a’ tilgeil solas ùr air ro-innleachdan bith-dhèanamh le fuasgladh aon-chealla, a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha co-chruinneachadh modular agus cur-seachad structaran topological a lorgar ann an clò dùthchasach. Bidh na seallaidhean sin a’ fuasgladh na slighe airson adhartasan san àm ri teachd ann an innleadaireachd clò agus leigheas ath-nuadhachail, a’ tabhann chothroman ùra airson siostaman beò iom-fhillte a dhèanamh le comas-gnìomh agus dìlseachd nas fheàrr.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th 'ann am biofabrication?

Is e bith-dhèanamh am pròiseas airson a bhith a’ cruthachadh stuthan beò agus organan beò a’ cleachdadh measgachadh de phrionnsapalan bith-eòlasach agus innleadaireachd. Tha e a’ toirt a-steach rèiteachadh mionaideach cheallan agus bith-stuthan gus atharrais a dhèanamh air structar agus gnìomh stuthan nàdarra.

2. Dè a th 'ann an rèiteachadh aon-chealla?

Tha rùn aon-chealla a’ toirt iomradh air comas air ceallan fa leth a làimhseachadh agus a sgrùdadh le mionaideachd àrd. Leigidh e le luchd-rannsachaidh sgrùdadh a dhèanamh air giùlan cealla aig an ìre as mionaidiche, a’ comasachadh tuigse nas doimhne air pròiseasan bith-eòlasach iom-fhillte.

3. Carson a tha siostaman beò innleadaireachd le feartan aon-chealla cudromach?

Tha siostaman beò innleadaireachd le feartan aon-chealla deatamach airson a bhith ag ath-riochdachadh meanbh-àrainneachd fhigheagan dùthchasach. Leigidh e le luchd-rannsachaidh an iomadachd a lorgar ann an siostaman beatha nàdarra ath-chruthachadh agus structaran clò iom-fhillte a chruthachadh a tha gu math coltach ri an co-aoisean bith-eòlasach.

4. Dè na dùbhlain a tha ann am bith-dhèanamh le fuasgladh aon-chealla?

Tha cuid de na dùbhlain ann am bith-dhèanamh le fuasgladh aon-chealla a’ toirt a-steach dèanamh cinnteach à neart meacanaigeach nan toraidhean dèanta, a’ dèanamh an fheum as fheàrr de èifeachdas saothrachaidh, agus a’ taghadh na blocaichean togail aon-chealla iomchaidh airson tagraidhean sònraichte. A bharrachd air an sin, tha a bhith a’ faighinn co-chruinneachadh fo smachd agus a’ cruthachadh na blocaichean togail beò ceart nan dùbhlain leantainneach dha luchd-saidheans san raon.

5. Ciamar a ghabhas co-chruinneachadh modular a chleachdadh gus àrd-rùn agus èifeachdas saothrachaidh a choileanadh?

Tha co-chruinneachadh modular a’ toirt a-steach co-chruinneachadh bhlocaichean togail de dhiofar mheudan gus heterostructures a tha thu ag iarraidh a chruthachadh. Le bhith a’ cothlamadh bhlocaichean togail le diofar fheartan, faodaidh luchd-rannsachaidh an dà chuid àrd-rùn agus èifeachdas saothrachaidh a choileanadh ann am pròiseasan bith-dhèanamh. Tha an ro-innleachd seo a’ ceadachadh rèiteachadh mionaideach de cheallan agus bith-stuthan gus structaran clò iom-fhillte a chruthachadh.