Dh’ fhaodadh leaghadh duilleag-deighe Ghraonlainn còrr is meatair a chur ri ìrean na mara ag èirigh

Tha sgrùdadh ùr air faighinn a-mach gum faodadh briseadh de chrìochan blàthachadh na cruinne leantainn gu duilleag-deighe Ghraonlainn a’ cur barrachd air meatair ri àrdachadh ann an ìrean na mara. Tha leaghadh an leac-deighe air còrr air 20% a chuir ri àrdachadh ann an ìre na mara bho 2002, a tha na chunnart mòr do choimhearsnachdan cladaich is eileanach. Chleachd luchd-rannsachaidh dà mhodail gus measadh a dhèanamh air mar a dhèiligeadh an duilleag deighe ri àrdachadh teothachd san àm ri teachd, agus mhol toraidhean gum faodadh call duilleag deighe a bhith air a bhrosnachadh nam biodh teòthachd cuibheasach na cruinne a’ dol thairis air raon de 1.7C-2.3C os cionn ìrean ro-ghnìomhachais. Dh'fhaodadh seo leantainn gu bhith a' leaghadh an duilleag-deighe cha mhòr nach eil e deiseil thairis air ceudan no mìltean de bhliadhnaichean, agus mar thoradh air sin dh'fhaodadh àrdachadh seachd meatairean ann an ìrean na mara. Ach, nan deidheadh ​​​​an teòthachd a thoirt air ais gu crìoch 1.5C Aonta Paris luath gu leòr le bhith a’ lughdachadh sgaoilidhean gasa taigh-glainne agus a’ cur an gnìomh teicneòlasan glacaidh is stòraidh gualain, dh’ fhaodadh na buaidhean as miosa a bhith air an seachnadh. Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh an fheum air a’ ghluasad blàthachaidh a th’ ann an-dràsta a thionndadh air ais taobh a-staigh nam beagan linntean ri teachd gus casg a chuir air milleadh nach gabh atharrachadh.

Lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd gu bheil duilleag-deighe Ghraonlainn nas seasmhaiche ri blàthachadh geàrr-ùine na bha dùil roimhe. Ach, chuir iad cuideam air gum biodh e tòrr nas dùbhlanaiche an teòthachd a thilleadh gu stairsneach sàbhailte airson an duilleag deighe na bhith a’ cumail suas an teòthachd fon ìre sin sa chiad àite. Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ daingneachadh cho luath sa tha dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid tro oidhirpean cruinneil gus sgaoilidhean a lughdachadh agus obrachadh a dh’ ionnsaigh fuasglaidhean seasmhach.

Tha an rannsachadh a’ toirt seachad seallaidhean cudromach air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig blàthachadh na cruinne air leaghadh deigh agus ìrean mara ag èirigh. Tha e ag iarraidh gnìomh sa bhad gus atharrachadh clìomaid a lasachadh gus coimhearsnachdan so-leònte agus eag-shiostaman a dhìon bho bharrachd tuiltean is gluasad. Bidh na còmhraidhean UN a tha ri thighinn air atharrachadh clìomaid ann an Dubai deatamach ann a bhith a’ cumadh phoileasaidhean agus ghealltanasan eadar-nàiseanta a thaobh lughdachadh sgaoilidhean gasa taigh-glainne agus atharrachadh gu buaidhean atharrachadh clìomaid.

