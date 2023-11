Brosnachaidhean Cur à bith Dinosaur agus a’ Bhuaidh air Àile na Talmhainn

Dh'atharraich tachartas tubaisteach a thachair o chionn 66 millean bliadhna eachdraidh na Talmhainn gu bràth. Bhuail asteroid ri Rubha Yucatan, agus mar thoradh air sin chaidh sgrios cruinneil a dhèanamh agus chaidh timcheall air 75% de gach gnè a dhol à bith, a’ toirt a-steach na dineosairean cumhachdach. Fhad ‘s a bha na buaidhean follaiseach follaiseach - teintean fiadhaich, crithean-talmhainn, tonnan clisgeadh, agus tsunamis - bha pàirt deatamach aig a’ bhuaidh fad-ùine air àile na planaid anns an tachartas a chaidh à bith.

Anns na bliadhnaichean às deidh a’ bhuaidh asteroid, nochd mòr-thubaist gnàth-shìde leis gu robh duslach is sprùilleach bhon bhuaidh a’ sgapadh nan speuran. Mar thoradh air seo thàinig lùghdachadh mòr ann an teòthachd, a chuir tuilleadh dragh air eag-shiostaman agus a dh’ adhbhraich mairsinn beò dùbhlanach dha mòran ghnèithean. Dh’ fhaodadh an dorchadas a dh’ adhbhraich an sprùilleach buaidh mhòr a thoirt air photoynthesis, a’ cur dragh air an t-sreath bìdh agus a’ leantainn gu tuiteam diofar ghnèithean.

Thathas a’ creidsinn gun tug buaidh Rubha Yucatan buaidh mhaireannach air àile na Talmhainn. Bha an ìre mhòr de dhuslach is sprùilleach a chaidh a thilgeil dhan adhar na bhacadh, a’ cur casg air solas na grèine bho bhith a’ ruighinn uachdar. Chuir an t-iongantas seo dragh air siostam gnàth-shìde na cruinne, a’ leantainn gu amannan fada de fhuarachadh agus dorchadas.

Tha luchd-saidheans a’ teòiridh gun do bhrosnaich an dorchadas fada agus an teòthachd fhuar crìonadh ann am beatha planntrais, a thug buaidh air gnèithean luibheach, a’ cur dragh air an lìon bìdh gu lèir. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh dìth solas na grèine agus an tuiteam ann an teòthachd às deidh sin buaidh dhìreach a thoirt air comas fàs-bheairtean sònraichte a bhith beò agus gintinn.

Tha tuigse air buaidh asteroids air àile na Talmhainn deatamach ann a bhith a’ ro-innse agus a’ lughdachadh bagairtean san àm ri teachd. Ged a tha buaidhean asteroid tearc, tha comas aca milleadh mòr cruinneil adhbhrachadh. Tha luchd-saidheans agus buidhnean fànais an-còmhnaidh ag obair gus ro-innleachdan agus teicneòlasan a leasachadh a chuidicheas le bhith a’ lorg agus a’ cuir air falbh asteroids a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach san àm ri teachd.

CÀBHA

C: Dè a dh'adhbhraich bàs dineosairean?



F: B’ e buaidh asteroid a thachair o chionn 66 millean bliadhna a dh’ adhbharaich dol à bith dineosairean, agus mar thoradh air sin thàinig mòr-thubaist chruinneil.

C: Ciamar a thug buaidh asteroid buaidh air àile na Talmhainn?



F: Thug a’ bhuaidh asteroid mòran de dhuslach is sprùilleach dhan àile, ag adhbhrachadh mòr-thubaist gnàth-shìde. Chuir an dorchadas agus an tuiteam ann an teòthachd às do eag-shiostaman agus bhrosnaich e mòran ghnèithean a dhol à bith.

C: Dè a’ bhuaidh a bh’ aig a’ bhuaidh asteroid sa bhad?



F: Am measg nam buaidhean sa bhad aig a’ bhuaidh asteroid bha teintean fiadhaich, crithean-talmhainn, clisgeadh, agus tsunamis. Thug iad sin buaidh dhìreach air an àrainneachd agus eag-shiostaman.