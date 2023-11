Tha dùbhlain mu choinneamh NASA agus e a’ dol nas fhaide a-steach do rannsachadh fànais

Tha Oifis Àrd-neach-sgrùdaidh NASA (OIG) air an aithisg bhliadhnail aca airson 2023 fhoillseachadh o chionn ghoirid, a’ tilgeil solas air na cnapan-starra a tha a’ feitheamh ri buidheann fànais na SA air an turas àrd-amasach aca gu doimhneachd an fhànais. Fhad ‘s a tha e ag aithneachadh na choileanaidhean cudromach a tha NASA air a dhèanamh bho chaidh a stèidheachadh ann an 1958, tha an aithisg a’ daingneachadh na cùisean leantainneach a thaobh cosgaisean àrdachadh agus dàil clàr-ama fada a tha a ’leantainn air adhart a’ plàigh na buidhne thairis air grunn phrògraman, bho itealaich fànais gu prìomh oidhirpean saidheansail.

Tha an aithisg a’ soilleireachadh gu bheil daoine san amharc a’ tilleadh don ghealach tro Phrògram Artemis mar phrìomh dhragh. Tha na cosgaisean co-cheangailte ri bhith ag obrachadh Siostam Cur air bhog Artemis Space agus capsal sgioba Orion nan dùbhlan mòr do sheasmhachd a’ phrògraim agus amasan sgrùdaidh criutha NASA san àm ri teachd. Le cosgais measta de $ 4.2 billean gach cur air bhog bho Artemis 1 gu Artemis 4, às aonais an $ 42 billean a chaidh a chosg air na siostaman sin ullachadh, tha eallach ionmhasail mòr air NASA.

A dh’aindeoin na dùbhlain sin, chaidh adhartas a dhèanamh ann am prògram Artemis. Tha cruinneachadh dàta soirbheachail bho chuir air bhog rocaid SLS agus itealaich capsal Orion aig misean Artemis 1 san t-Samhain 2022 a’ nochdadh oidhirpean NASA ann a bhith ag adhartachadh sgrùdadh fànais. A bharrachd air an sin, tha a’ bhuidheann gu gnìomhach ag obair air cosgaisean itealain gealaich a lughdachadh às deidh Artemis 4, a’ leasachadh shiostaman deatamach leithid spacesuits, agus a’ leasachadh riaghladh misean.

Is e dùbhlan èiginneach eile a chaidh a chomharrachadh san aithisg gu bheil an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) a’ leigeil dheth a dhreuchd ro thràth anns na 2030n. Airson còrr air dà dheichead, tha an ISS air a bhith na àrd-ùrlar airson rannsachadh saidheansail ùr-nodha ann am microgravity, ag àrdachadh gu mòr ar tuigse mu shlàinte dhaoine san fhànais. Gus làthaireachd dhaoine a chumail ann an orbit ìosal na Talmhainn às deidh an ISS, tha NASA an dùil co-obrachadh le stèiseanan fànais malairteach. Ach, tha an aithisg a’ toirt rabhadh mun bheàrn a dh’ fhaodadh a bhith eadar cluaineas an ISS agus cothrom air àrd-ùrlaran malairteach.

Tha còmhdhail gu orbit ìosal na Talmhainn deatamach ann a bhith a’ cumail làthaireachd leantainneach daonna. Tha co-obrachadh NASA le SpaceX agus Axiom Space, còmhla ri aontaidhean leis a’ bhuidheann fànais Ruiseanach Roscosmos, deatamach airson roghainnean còmhdhail earbsach agus cosg-èifeachdach. Tha an OIG a’ moladh gun tèid carbaid deorbit tug-fànais a leasachadh gus cuideachadh le bhith a’ cuir às do ISS gu sàbhailte agus a’ lughdachadh cunnart bho bhith a’ cur ri sprùilleach fànais.

Tha dùbhlain mu choinneamh NASA cuideachd co-cheangailte ri bun-structar agus goireasan seann-fhasanta. Tha an aithisg a’ nochdadh gu bheil faisg air 83% de ghoireasan NASA a’ dol thairis air a’ bheatha dealbhaidh tùsail aca, le mòr-chuid suidhichte air oirthirean a tha buailteach do àrdachadh ann an ìrean na mara agus fìor dhroch aimsir. A bharrachd air an sin, tha barrachd bun-structair aig NASA na tha riatanach airson miseanan dealbhaichte, a’ leantainn gu neo-èifeachdas.

Mar a bhios NASA a’ tòiseachadh air Prògram Artemis agus a’ feuchainn ri sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air an fhànais, bidh e deatamach gun tèid dèiligeadh ris na dùbhlain sin airson a shuidheachadh mar stiùiriche cruinneil ann an saidheans fànais agus sgrùdadh a chumail suas.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann am Prògram Artemis?



Is e Prògram Artemis iomairt NASA gus daoine a thilleadh chun na gealaich agus làthaireachd seasmhach a stèidheachadh an sin le bhith a’ cleachdadh theicneòlasan ùra agus com-pàirteachasan eadar-nàiseanta. Dè na dùbhlain a tha co-cheangailte ri Prògram Artemis?



Tha na prìomh dhùbhlain a’ toirt a-steach na cosgaisean àrda airson a bhith ag obrachadh Siostam Cur air bhog Artemis Space agus capsal criutha Orion, an loidhne-tìm airson amasan sgrùdaidh criutha a choileanadh, cùisean teicnigeach ris an do thachair miseanan, agus an fheum air cosgaisean prògram iomlan a lughdachadh. Dè thachras às deidh don Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) a dhreuchd a leigeil dheth?



Tha NASA an dùil co-obrachadh le stèiseanan fànais malairteach gus làthaireachd dhaoine a chumail ann an orbit ìosal air an Talamh. Ach, feumaidh an eadar-ghluasad a bhith gun fhiosta gus beàrnan sam bith a sheachnadh eadar cluaineas an ISS agus cothrom air àrd-ùrlaran malairteach. Ciamar a tha NASA a’ dèiligeadh ri bun-structar seann-fhasanta?



Tha dùbhlan aig NASA mu bhun-structar seann-fhasanta aig na goireasan aige. Feumaidh a’ bhuidheann goireasan ùrachadh no ath-nuadhachadh a tha air a dhol thairis air a’ bheatha dealbhaidh tùsail aca. A bharrachd air an sin, tha iad an dùil bun-structar neo-riatanach a lughdachadh gus gnìomhachd a sgioblachadh agus cosgais-èifeachdas àrdachadh. Dè a thathas a’ dèanamh gus sprùilleach fànais a lughdachadh?



Is e aon de na fuasglaidhean a thathar a’ moladh a bhith a’ leasachadh carbad deorbit tarraing fànais. Chuidicheadh ​​​​an carbad seo le bhith a’ toirt air falbh stèiseanan fànais a tha air an dreuchd a leigeil dhiubh gu sàbhailte mar an ISS gus an cunnart bho bhith a’ cur ri sprùilleach fànais a lughdachadh.