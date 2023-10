Mean-fhàs luchd-glacaidh làraidh: bho dheuchainnean tubaist gu sàbhailteachd nas fheàrr

Tha attenuators stèidhichte air làraidhean (TMAn) air fàs gu bhith nan sealladh eòlach air mòr-rathaidean, a’ toirt ìre dìon deatamach do luchd-obrach ann an sònaichean togail. Ged a tha na h-innealan sin cumanta an-diugh, faodar an tùs a lorg air ais gu tràth anns na 1980n nuair a thòisich Roinn Còmhdhail California (Caltrans) air pròiseact deuchainn tubaist àrd-amasach gus dealbhadh TMA ùrachadh.

An toiseach air a mheas mar bhun-bheachd ùr, tha TMAn nam bogsaichean mòra ceangailte ri frèamaichean cùil làraidhean. Is e an t-amas aca buaidh tubaist a ghabhail a-steach agus an fheachd a chuirear air an dà chuid a’ charbaid agus an luchd-obrach taobh a-staigh an raon togail a lasachadh. Ann an 1982, rinn Caltrans film a’ clàradh na deuchainnean tubaist aca, a thàinig gu crìch le leasachadh dealbhaidhean TMA èifeachdach.

Bha deuchainnean tubaist Caltrans a’ toirt a-steach 18 càr eadar-dhealaichte de dhiofar dèanamh agus mhodalan, a bharrachd air làraidh dump a chaidh a mhì-chleachdadh. Sheall a’ chiad thubaistean às aonais an attenuator na builean sgriosail, gu sònraichte dha càraichean bho na 1970n. Thàinig aon dummy deuchainn tubaist, leis an t-ainm cruthachail “Willie Makeit,” a-steach do na deuchainnean cuideachd.

An àite a bhith an urra ri aonadan malairteach TMA, rinn Caltrans deuchainn air na dealbhaidhean aca fhèin stèidhichte air stuth ris an canar Hexcell, cìr-mheala alùmanum. Gu h-iongantach, chan eil an alùmanum ann an Hexcell ach 7/10,000mh de òirleach tiugh - co-ionann ri tiugh foil alùmanum cidsin àbhaisteach. A dh’ aindeoin cho tana ‘s a bha e, sheall an attenuators stèidhichte ann an Hexcell coileanadh air leth rè nan deuchainnean.

Rinn Caltrans deuchainn air diofar dhealbhaidhean, aig a’ cheann thall a’ socrachadh air rèiteachadh de bhlocaichean Hexcell a bha a’ sìor fhàs nas motha gus an carbad a bha a’ tighinn a-steach a mhealladh gu socair. Rinn iad deuchainn chruaidh air gach dealbhadh a’ cleachdadh gach cuid modalan càr mòr is beag. Chaidh na deuchainnean a dhèanamh air pìos de asphalt gun fheum air obair-lann tubaist toinnte, a’ taisbeanadh dòigh-obrach làimhseachail, dèan-fhèin.

Tro na deuchainnean tubaist sin, sheall Caltrans èifeachdas TMAn ann a bhith ag àrdachadh sàbhailteachd luchd-obrach. Chaidh smachd a chumail air astaran buaidh gu faiceallach, le deuchainnean soirbheachail a’ dèanamh cinnteach gu robh astaran fo 27 msu (43 km/h) - co-ionann ri leum far togalach trì-sgeulachd. Chuir an dealas seo a thaobh sàbhailteachd agus ùr-ghnàthachadh ri adhartasan mòra ann an comas mairsinn tubaistean charbadan motair bho na 1980n.

An-diugh, tha TMAn a’ leantainn air adhart a’ tighinn air adhart, a’ toirt a-steach feartan agus teicneòlasan a bharrachd gus sàbhailteachd àrdachadh dha luchd-obrach agus draibhearan. Taing do dhealas bhuidhnean leithid Caltrans, tha sònaichean togail a-nis air an uidheamachadh nas fheàrr gus an fheadhainn air an rathad a dhìon agus putadh air ais an aghaidh laghan neo-thròcaireach fiosaigs.

