Seallaidhean èiginneach air faochadh cuileag mheasan a’ tabhann slighean ùra airson a bhith a’ tuigsinn Aortic Aneurysms ann an daoine

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Leipzig air adhartas mòr a dhèanamh anns an sgrùdadh aca air faochadh cuileag mheasan, a’ fuasgladh fiosrachadh luachmhor a dh’ fhaodadh buaidh mhòr a thoirt air tuigse fhaighinn air aortic aneurysms ann an daoine. Air a stiùireadh leis an Dr Matthias Behr bho Institiud Bith-eòlas, cho-obraich an sgioba le luchd-rannsachaidh bho Institiud Max Planck airson Saidheansan Ioma-chuspaireil ann an Göttingen gus sgrùdadh farsaing a dhèanamh air siostam analach embryons Drosophila. Tha na co-dhùnaidhean aca, a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid anns an iris saidheansail eLife, a’ moladh co-dhàimh inntinneach eadar an siostam tracheal ann an cuileagan measan agus siostaman cuairteachaidh daonna.

Sheall an sgrùdadh ceangal cudromach eadar ceallan tracheal cuileagan measan agus am matrix extracellular tro làthaireachd pròtainean sònraichte ris an canar Dumpy agus Piopio. Tha an lorg seo a’ nochdadh a’ bheachd gum faodadh uidheamachdan bunaiteach coltach a bhith ann an siostaman cuairteachaidh daonna. Dìreach mar an lìonra toinnte de phìoban anns an t-siostam tracheal de chuileagan mheasan, tha an siostam cuairteachaidh againn fhèin an urra ri lìon iom-fhillte de shoithichean fala airson obrachadh ceart.

Rè leasachadh cuileagan measan, tha na tiùban tracheal air an lìonadh le matrix extracellular, air a chuartachadh le ceallan mun cuairt, a bheir seachad taic structarail deatamach. Ach, mar a bhios na buill-bodhaig a’ sìor fhàs, faodaidh mì-chothromachadh eadar co-phàirtean ceallach agus am matrix extracellular tachairt, a’ leantainn gu deformations de membran cealla. Gus cuir an aghaidh seo, tha am protease Notopleural ag obair mar phaidhir siosar, gu sònraichte a’ sgoltadh phròtainean agus peptidean, a’ toirt a-steach Piopio, a bhios aig a’ cheann thall a’ briseadh nan ceanglaichean eadar ceallan agus am matrix extracellular.

Tha an Dr Behr a’ mìneachadh gum faodadh na h-uireasbhaidhean a chaidh fhaicinn ann an cuileagan measan nochdadh ann an daoine mar aortic aneurysms. Leis gu bheil na pròtanan a chaidh an comharrachadh san sgrùdadh cuideachd an làthair ann an daoine, tha na co-dhùnaidhean sin a’ tabhann slighe inntinneach airson rannsachadh san àm ri teachd air tùsan aortic aneurysms agus galairean tubular eile. Le bhith a’ tuigsinn nan dòighean toinnte a tha an lùib a bhith a’ cumail suas ionracas siostaman tubular dh’ fhaodadh sin leantainn gu adhartasan ann a bhith a’ lorg, a’ casg agus a’ làimhseachadh nan suidheachaidhean sin.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo a’ daingneachadh luach sgrùdadh fàs-bheairtean modail mar cuileagan mheasan, leis gu bheil iad a’ co-roinn pròiseasan bith-eòlasach bunaiteach le daoine. Le bhith a’ sgrùdadh obair toinnte an t-siostam tracheal ann an cuileagan measan, bidh luchd-saidheans a’ faighinn seallaidhean luachmhor a dh’ fhaodadh cur ri slàinte dhaoine àrdachadh aig a’ cheann thall.

CÀBHA

Dè a th 'ann an siostam tracheal?

Tha an siostam tracheal a’ toirt iomradh air lìonra de phìoban ann am biastagan agus artrapodan eile a bhios a’ comasachadh gasaichean adhair no analach a ghiùlan.

Dè a th 'ann an aortic aneurysms?

Tha aortic aneurysms air a chomharrachadh le bulging neo bailiùnaichean neo-àbhaisteach den aorta, is e sin am prìomh shoitheach fala le uallach airson fuil ocsaidean a ghiùlan bhon chridhe chun chòrr den bhodhaig. Ma bhriseas an aneurysm, faodaidh e a bhith na chunnart beatha.

Carson a thathas a’ cleachdadh cuileagan measan ann an rannsachadh?

Chaidh cuileagan mheasan, gu sònraichte am buidheann modail Drosophila, a chleachdadh gu mòr ann an rannsachadh saidheansail air sgàth cho fada ‘s a tha iad, cho furasta‘ s a tha iad air an àiteachadh, agus an coltas ginteil ri daoine. Tha an sgrùdadh aca a’ tabhann seallaidhean breithneachail air pròiseasan bith-eòlasach bunaiteach, a’ toirt taic do luchd-rannsachaidh ann a bhith a’ fuasgladh dhòighean a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air slàinte is galair dhaoine.