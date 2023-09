Luchd-saidheans nas fhaisge air a bhith ag aiseirigh Tìgear Tasmanian a tha à bith a’ cleachdadh sreath RNA

Tha luchd-saidheans air adhartas mòr a dhèanamh ann an teicneòlasan seicheamh genome a bheir iad ceum nas fhaisge air aiseirigh Tìgear Tasmanian a tha air a dhol à bith. Chaidh an gnè seo, ris an canar cuideachd an thylacine, a lorg air mòr-thìr Astràilia ach chaidh e à sealladh bhon Talamh mar thoradh air tuineachadh Eòrpach. Le bhith a’ toirt a-mach RNA à fuigheall thrèigte, tha luchd-rannsachaidh a’ cleachdadh deasachadh gine air beathaichean beò airson a’ chiad uair gus gnè a chaidh à bith ath-chruthachadh.

Bha an Tìgear Tasmanian na chreachadair coltach ri cù madadh-allaidh le stiallan sònraichte air a dhruim. Bha an làthaireachd clàraichte mu dheireadh aige ann am braighdeanas aig sù ann an 1936. Tha am pròiseact ùr aig Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra na Suaine ag amas air seicheamhan RNA a chleachdadh gus an Tìgear Tasmanian a thoirt air ais beò. Ged a bhios DNA mar as trice air a chleachdadh airson deasachadh gine, is e seo a’ chiad uair a thèid RNA a chleachdadh airson an adhbhair seo.

Tha DNA, no searbhag Deoxyribonucleic, na structar helical le sreathan dùbailte anns a bheil fiosrachadh ginteil agus stiùireadh airson fàs-bheairt a thogail agus a chumail suas. Tha RNA, no Ribonucleic Acid, na mholacile aon-shreath a bhios ag obair mar theachdaire, a’ coileanadh stiùireadh bho DNA agus a’ cuideachadh le synthesis pròtain.

Tha cudromachd a’ phròiseict seo na laighe ann a bhith a’ fuasgladh dhìomhaireachd mu ghnèithean a chaidh à bith mar an Tìgear Tasmanian. Faodaidh sreath RNA tuigse nas coileanta a thoirt do luchd-saidheans air an dèanamh ginteil, gnìomhachd gine, agus pròiseasan bith-eòlasach. Faodaidh an t-eòlas seo cur ri ar tuigse air an eachdraidh, mean-fhàs, agus na nithean a dh’ adhbharaich iad a dhol à bith.

A bharrachd air an sin, tha tagraidhean nas fharsainge aig seicheamh RNA. Le bhith a’ cleachdadh RNA bho sheann bhìorasan, faodaidh luchd-saidheans faighinn a-mach adhbhar pandemics san àm a dh’ fhalbh agus sealladh fhaighinn air na h-innealan a tha air cùl briseadh a-mach viral. Tha comas aig an rannsachadh seo ar tuigse mu ghalaran viral a leasachadh agus cuideachadh ann a bhith a’ casg agus a’ riaghladh tachartasan san àm ri teachd.

Gu crìch, tha cleachdadh sreath RNA ann a bhith ag aiseirigh an Tìgear Tasmanian a’ riochdachadh adhartas mòr ann an rannsachadh ginteil. Chan e a-mhàin gu bheil am pròiseact seo a’ leigeil le luchd-saidheans gnèithean a chaidh à bith ath-chruthachadh ach tha e cuideachd a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air am bith-eòlas, an eachdraidh, agus na pròiseasan a thug cumadh air am bith.

