Clocaichean niuclasach: Ceum a dh’ ionnsaigh cumail ùine air leth mionaideach

Tha sgioba eadar-nàiseanta de luchd-fiosaig air adhartas a dhèanamh ann a bhith a’ leasachadh gleoc air leth ceart stèidhichte air gluasad niùclasach. Shoirbhich leis an sgioba, air a stiùireadh le Yuri Shvyd'ko aig Saotharlann Nàiseanta Argonne anns na SA, an t-inntinn iongantach de ghluasad niùclasach ann an scandium-45. Tha comas aig an eadar-ghluasad seo gleoc niùclasach a chruthachadh le mionaideachd mòran nas àirde na na clocaichean atamach gnàthach.

Bidh clocaichean an urra ri oscillator a bheir a-mach tricead cunbhalach. Airson clocaichean atamach, thathas a’ cleachdadh tricead rèididheachd microwave a thèid a sgaoileadh bho atoman cesium. Ach, tha eadar-ghluasadan niùclasach a’ toirt cothrom air gleocaichean eadhon nas cruinne. Tha niùclasan nas seasmhaiche agus nas toinnte na dadaman, a’ fàgail nach eil gleocaichean niuclasach cho buailteach do fhuaim is eadar-theachd.

Is e aon de na dùbhlain ann a bhith a’ cruthachadh chlocaichean niùclasach a bhith a’ toirt a-mach rèididheachd ciallach a tha a’ freagairt air gluasad niùclasach. Le adhartas lasers saor-dealanach X-ray (XFELs), tha Shvyd'ko ag ràdh gu bheil e comasach a-nis cuir às do photon airson oscillators cloc niùclasach. Chuir an sgioba fòcas air an eadar-ghluasad 12.4 keV ann an scandium-45, aig a bheil leud-bann gu math cumhang. Is e dìreach cuibhreann bheag de X-ghathan a dh’ adhbhraicheas na niùclasan gu suarach, agus bidh X-ghathan far-ath-shuidheachadh a’ cruthachadh fuaim lorgaire mòr.

Gus dèiligeadh ris a’ chùis seo, rinn an sgioba deuchainnean aig goireas Eòrpach XFEL sa Ghearmailt. Loisg iad buillean X-ray aig targaid foil de scandium-45 agus an uairsin thug iad air falbh an targaid gu sgiobalta gus an comharra excitation athshondach a thomhas. Le bhith a’ sganadh cho tric ‘s a bha buillean solais tachartais, bha e comasach dhaibh faighinn a-mach an dearbh tricead aig a bheil an ath-shuidheachadh.

Sheall na co-dhùnaidhean gum faodadh lùth a 'ghluasaid a bhith air a thomhas le mì-chinnt dà òrdugh meudachd nas lugha na an luach as fheàrr a bh' ann roimhe. Ma ghabhas tuilleadh leasachaidhean a dhèanamh, dh’ fhaodadh clocaichean niùclasach a bhith ceart taobh a-staigh 1 diog gach 300 billean bliadhna. Tha buaidh inntinneach aig an teicneòlas seo air speactroscopaidh fìor àrd, teicneòlas gleoc niùclasach, agus fìor mheadr-eòlas.

