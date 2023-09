Tha lorg ùr a’ nochdadh boillsgidhean mu bhith a’ lorg daoimeanan pinc

Tha sgrùdadh ùr le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Curtin ann an Astràilia air treas tàthchuid a chomharrachadh a tha riatanach airson daoimeanan pinc a chruthachadh air uachdar na Talmhainn. Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air creagan làn daoimean bho bholcànothan Earra-Ghàidheal ann an Astràilia an Iar, a’ cleachdadh sailean laser gus an sgrìobhadh aca a sgrùdadh. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh, a bharrachd air gualain agus feachdan bho bhith a’ bualadh air lannan teactonaig, gu bheil làthaireachd daoimeanan pinc a’ feumachdainn mòr-thìrean a chaidh a shìneadh aig àm briseadh mòr-thìreach o chionn ceudan de mhilleanan de bhliadhnaichean.

Dh’ fhaodadh buaidh mhòr a bhith aig lorg an tàthchuid seo a tha a dhìth air rannsachadh cruinneil airson tasgaidhean daoimean pinc ùra. Mhìnich am prìomh neach-rannsachaidh, an Dotair Hugo Olierook, nuair a bhios meudan talmhainn a’ sìneadh, gu bheil beàrnan air an cruthachadh ann an rùsg na Talmhainn, a’ leigeil le magma a bhios a’ giùlan daoimean èirigh chun uachdar. Chaidh sgìre Earra-Ghàidheal, far an deach an sgrùdadh a dhèanamh, a chruthachadh mar thoradh air seann supercontinent a’ briseadh às a chèile.

Mhìnich an Dr. Olierook cuideachd gu bheil an tubaist de mhòran-fearainn a’ cruthachadh àite millte no “scar” nach slànaich gu bràth, agus gur ann taobh a-staigh nan roinnean sgaraichte sin a lorgar daoimeanan pinc. Thuirt e, fhad ‘s a tha gualain domhainn, bualadh mòr-thìreach agus sìneadh an làthair, is dòcha gum bi e comasach stòran ùra de daoimeanan pinc a lorg.

A dh’ aindeoin an lorg inntinneach seo, cha bhith dùbhlain ann a bhith a’ lorg tasgaidhean ùra de daoimeanan pinc. Gu h-eachdraidheil, chaidh a 'mhòr-chuid de thasgaidhean daoimean a lorg ann am meadhan na mòr-thìrean, far a bheil bholcànothan aoigheachd fosgailte air an uachdar. Tha roinn Earra-Ghàidheal, air an làimh eile, suidhichte aig uchd dà sheann mhòr-thìr, a tha gu tric còmhdaichte le gainmheach is ùir. Tha seo a’ ciallachadh gu bheil comas ann bholcànothan pinc le daoimean nach deach a lorg, a’ gabhail a-steach Astràilia.

Tha an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Communications, chan ann a-mhàin a’ toirt solas air na pròiseasan geòlais air cùl cruthachadh daoimeanan pinc ach tha e cuideachd a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor don ghnìomhachas daoimeanan. Tha daoimeanan pinc nan seudan tearc is cliùiteach, le bholcàno Earra-Ghàidheal air còrr air 90% de sholarachadh an t-saoghail a thoirt a-mach. Le bhith a’ tuigsinn nan suidheachaidhean a tha a dhìth airson an cruthachadh, faodaidh e oidhirpean sgrùdaidh san àm ri teachd a stiùireadh agus dh’ fhaodadh sin leantainn gu lorg stòran ùra de na clachan luachmhor sin.

