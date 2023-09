A’ sgrùdadh doimhneachd Sierra de Atapuerca

Tha sgrùdadh geòlais o chionn ghoirid air a dhèanamh le Josep M. Parés agus an sgioba aige aig an Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) air sgrùdadh a dhèanamh air fo-làr Sierra de Atapuerca san Spàinn. Bha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Marine and Petroleum Geology, ag amas air structar domhainn na sgìre agus na ceanglaichean geòlais a thuigsinn.

Sheall an rannsachadh gur e na stuthan a tha an làthair fon uachdar na clachan-aoil a tha rim faicinn air feadh Sierra de Atapuerca. Chan eil anns na stuthan sin ach “mullach na beinne-deighe” de structar fo-làr mòran nas motha a tha a’ leudachadh thairis air 5km de leud. Chaidh an structar seo a chruthachadh air sgàth làthaireachd stuthan bog, gu sònraichte lutites Triassic agus evaporites, a leig leis na strata gluasad.

Tha an sgrùdadh cuideachd a’ tilgeil solas air rèiteachadh geòlais an Sierra de Atapuerca. Gu traidiseanta air a mhìneachadh mar fhrith-loidhne, sheall an obair geòlais gu bheil an structar seo a 'ruith nas fhaide na doimhneachd de 1,000m. Aig an doimhneachd sin, tha an strata Mesozoic na laighe air làr ìseal Paleozoic, a tha teann agus criostalach. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gun deach pasgadh nan strata a dhèanamh comasach le bhith a’ cleachdadh stuthan sònraichte a tha mar leann no ìrean dealachaidh, a’ leigeil leis na strata sleamhnachadh thairis air an làr ìseal teann. A thaobh Linne Duero, tha an ìre dealachaidh air a dhèanamh suas de stuthan bhon àm Triassic, a tha lag gu meacanaigeach agus a tha a’ comasachadh gluasad agus pasgadh nan strata os a chionn.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air structar domhainn Sierra de Atapuerca agus na ceanglaichean geòlais aige. Tha tuigse air geòlas fo-uachdar na sgìre seo deatamach airson tuilleadh rannsachaidh air an eachdraidh geòlais aice agus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air mean-fhàs daonna.

Stòr: Pedro Cámara et al, A’ ceangal Raon Iberia ri Linne Basgach-Canabrian: Structar an Sierra de Atapuerca (An Spàinn), Geòlas Mara is Petroleum (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

