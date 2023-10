Bidh luchd-rannsachaidh a’ faighinn a-mach adhbhar a’ chrith-thalmhainn Mars as motha

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Oxford air adhbhar a’ chrith-thalmhainn Mars as motha a chaidh a chlàradh a-riamh a chomharrachadh. A dh’ aindeoin na creideasan tùsail, cha deach a’ chrith-thalmhainn meud 4.7, leis an t-ainm S1222a, a bhrosnachadh le buaidh meteorite ach le gnìomhachd teictoneach cudromach taobh a-staigh rùsg Mars. Chaidh an tachartas, a mhair co-dhiù sia uairean a thìde, a lorg le InSight air tìr aig NASA air 4 Cèitean, 2022.

Gus adhbhar na crith-thalmhainn a rannsachadh, cho-obraich an Dr Benjamin Fernando, am prìomh neach-rannsachaidh, le diofar bhuidhnean fànais, a’ gabhail a-steach Buidheann Fànais na h-Eòrpa, Buidheann Fànais Nàiseanta Shìona, Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan, agus Buidheann Fànais Emirates Arabach Aonaichte. Leig an co-oidhirp seo leis an sgioba mion-sgrùdadh a dhèanamh air dàta bho ioma-saideal a’ cuairteachadh Mars, a’ còmhdach farsaingeachd uachdar mòr de 144 millean km2.

A dh’ aindeoin cho coltach ‘s a bha a’ chrith-thalmhainn ris an fheadhainn a bh’ ann roimhe air adhbhrachadh le buaidhean meteoroid, cha do lorg an sgioba rannsachaidh fianais sam bith de sgàineadh ùr às deidh mìosan de sgrùdadh. Mar thoradh air an sin thàinig iad gu co-dhùnadh gun robh a’ chrith-thalmhainn mar thoradh air sgaoileadh cuideam taobh a-staigh rùsg Mars, seach buaidh bhon taobh a-muigh.

Mhìnich an Dr Fernando gu bheil an cuideam taobh a-staigh rùsg Mars mar thoradh air billeanan de bhliadhnaichean de mean-fhàs, a’ toirt a-steach ìrean fuarachaidh eadar-dhealaichte agus lughdachadh ann an diofar phàirtean den phlanaid. Ged nach eil na h-adhbharan airson diofar ìrean cuideam soilleir fhathast, tha toraidhean an sgrùdaidh seo a’ cur ri tuilleadh rannsachaidhean. Is dòcha gum bi tuigse air na pàtrain cuideam sin deatamach ann a bhith a’ dearbhadh àiteachan freagarrach airson tuineachaidhean daonna air Mars san àm ri teachd.

Tha oidhirp cho-obrachail a’ phròiseict seo a’ toirt a-steach ioma-mhiseanan fànais air ainmeachadh mar phlana airson com-pàirteachasan soirbheachail eadar-nàiseanta ann an sgrùdadh fànais domhainn. Tha na co-dhùnaidhean a’ tilgeil solas air daineamaigs geòlais sònraichte Mars agus a’ comharrachadh ceum cudromach a dh’ ionnsaigh dìomhaireachdan a’ Phlanaid Dheirg fhuasgladh.

stòran:

- Tiotal: Tha luchd-rannsachaidh a’ nochdadh adhbhar a’ chrith-thalmhainn as motha a-riamh air Mars

- Stòr: [Ainm an stòr]