Bidh luchd-rannsachaidh a’ faighinn a-mach Modh Aithneachaidh Brosnachaidh Tar-sgrìobhaidh Bacterial Sònraichte

Tha luchd-rannsachaidh bho Acadamaidh Saidheansan Shìona air faighinn a-mach gu mòr mun mhodh aithneachaidh neach-adhartachaidh tar-sgrìobhaidh ann am bacteria. Stiùir an t-Àrd-ollamh Zhu Ping bho Institiud Biophysics agus an t-Àrd-ollamh Feng Yingang aig Institiud Bith-lùth agus Bioprocess Qingdao an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Communications.

Bha an sgioba a’ cuimseachadh air Clostridium thermocellum, seòrsa de chlostridia anaerobic a bhios gu h-èifeachdach a’ lughdachadh lignocellulose tro iom-fhillte multienzyme ris an canar cellulosome. Tha an toinnte seo luachmhor airson leasachadh bith-lùth.

Tha tar-sgrìobhadh DNA bacterial air a thòiseachadh le holoenzymes RNA polymerase (RNAP), a tha air a dhèanamh suas de fhactaran sigma (σ) a tha ag aithneachadh roinnean brosnachaidh DNA. Ann an C. thermocellum tha bàillidh sigma sònraichte ris an canar σI (SigI), a tha diofraichte bho fhactaran sigma eile anns an teaghlach σ70.

Gus tuigse fhaighinn air mar a tha factaran SigI ann an C. thermocellum ag aithneachadh luchd-adhartachaidh, leasaich an luchd-rannsachaidh iom-fhillte ternary de SigI, RNAP, agus DNA neach-adhartachaidh. A’ cleachdadh teicneòlas cryo-EM, cho-dhùin iad structaran nan toinntean fosgailte RNA polymerase-sigma-promoter (RPo complexes) a chaidh a chruthachadh le dà ionad C. thermocellum σI, SigI1 agus SigI6.

A’ dèanamh coimeas eadar na structaran sin agus iom-fhilltean tar-sgrìobhaidh eile, lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil SigI a’ taisbeanadh inneal aithneachaidh brosnachaidh sònraichte am measg σ factaran anns an teaghlach σ70. Tha an raon C-terminal de SigI (SigIC) ag aithneachadh an eileamaid -35 den neach-adhartachaidh tron ​​​​motif helix-turn-helix aige. Bidh SigIC cuideachd ag eadar-obrachadh leis an DNA minor groove den eileamaid -35, a’ cur ris a’ mhodh aithneachaidh sònraichte aige.

Tha an raon N-terminal de SigI (SigIN) ag aithneachadh an eileamaid -10 den neach-adhartachaidh agus a’ cruthachadh eadar-obrachaidhean farsaing pròtain-DNA. Tha e coltach gum bi na h-eadar-obrachaidhean sin a’ toirt buaidh air gnìomhachd luchd-adhartachaidh agus a’ dearbhadh neart tar-sgrìobhaidh luchd-adhartachaidh a tha an urra ri SigI airson ginean ceallalosomal.

Tha an lorg seo a’ tilgeil solas air mar a bhios C. thermocellum a’ riaghladh faireachdainn gine cealla-seallaidh agus a’ toirt sealladh dhuinn air iomadachd riaghladh tar-sgrìobhaidh microbial. Tha tagraidhean comasach aig na co-dhùnaidhean airson atharrachadh agus cleachdadh cheallan fala.

Source:

- Jie Li et al, Structar an iom-fhillte tar-sgrìobhaidh de fhactaran σI sònraichte, Conaltradh Nàdair (2023). DOI: 10.1038 / s41467-023-41796-4