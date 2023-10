Fuasgladh dìomhaireachd magnetach nanostructures graphene

Tha buidheann de luchd-saidheans, air a stiùireadh le David Serrate, air gnìomh ùr-nodha a choileanadh ann an raon nanicneòlas. Tha iad air ìomhaigh a dhèanamh gu soirbheachail air giùlan magnetach nanostructure graphene airson a’ chiad uair, a ’toirt seachad seallaidhean luachmhor air na tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Tha Graphene, aon shreath de dadaman gualain air a chuir air dòigh ann an lattice sia-thaobhach, ainmeil airson a fheartan sònraichte leithid neart àrd, giùlan dealain, agus follaiseachd optigeach. Ach, tha e fhathast na dhùbhlan a bhith a’ tuigsinn agus a’ cleachdadh a ghiùlan magnetach.

Dhealbhaich an sgioba dòigh ùr airson riobanan graphene a chomharrachadh gu magnetach le bhith gan co-chur gu dìreach air uachdar magnetach. A’ cleachdadh ro-ruithear organach a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte, chruthaich iad riobanan cumhang le oirean atamach mionaideach, anns an robh earrannan graphene zig-zag mu seach. Thug an geoimeatraidh gun samhail seo a-mach sgòth dealanach cuibhrichte timcheall na h-oirean, a’ leantainn gu magnetachd gnèitheach.

Gus an staid magnetach a lorg agus fhaicinn, chleachd an luchd-rannsachaidh innleachd ris an canar microscopaidh tunail sganaidh spin-polarized (STM). Tha an dòigh microscopaidh seo a’ toirt a-steach a bhith a’ dealbh an t-sruth sruth eadar sampall agus snàthad biorach le mionaideachd atamach. Le bhith ag amharc air an t-sruth le diofar magnetizations, bha e comasach dhaibh feartan magnetach nan nanostructures graphene a dhearbhadh.

Tha comas mòr aig nanostructures graphene airson stàitean dealanach innleadaireachd le feartan magnetach agus cuantamach sònraichte. Leis na structaran atamach mionaideach aca agus cosgais cinneasachaidh ìosal, tha iad a’ tabhann roghainn gealltanach seach innealan àbhaisteach stèidhichte air silicon. Tha an comas air na togalaichean sin a làimhseachadh a’ fosgladh chothroman airson tagraidhean ann an raointean leithid coimpiutaireachd cuantamach agus stòradh fiosrachaidh.

Tha rannsachadh san àm ri teachd san raon seo ag amas air co-leanailteachd cuantamach a neartachadh agus feartan cuantamach riobanan graphene a ghleidheadh. Is e an amas mu dheireadh pìosan cuantamach organach fèin-chruinnichte a leasachadh, a’ fuasgladh na slighe airson teicneòlasan adhartach cuantamach.

Tha an co-obrachadh eadar ioma-institiudan, a’ gabhail a-steach Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, DIPC, CINN, CFM, agus CIQUS, a’ soilleireachadh nàdar eadar-chuspaireil an rannsachaidh seo. Chaidh an obair dheuchainneach a dhèanamh aig an Laboratorio de Microscopías Avanzadas ann an Zaragoza, goireas ùr-nodha co-cheangailte ri Institiud Nano-eòlais agus Stuthan Aragon.

Tha an coileanadh ùr-nodha seo gar toirt nas fhaisge air a bhith a’ fuasgladh làn chomas nanostructures graphene agus ag atharrachadh diofar raointean saidheans agus teicneòlas.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th 'ann an graphene?

A: Is e aon shreath de atoman gualain a th’ ann an Graphene air an rèiteachadh ann an leaghan sia-thaobhach, a tha ainmeil airson a fheartan sònraichte leithid neart àrd, giùlan dealain, agus follaiseachd optigeach.

C: Dè cho cudromach sa tha ìomhaigh giùlan magnetach nanostructures graphene?

A: Tha tuigse air giùlan magnetach nanostructures graphene a’ fuasgladh na slighe airson innleadaireachd stàitean dealanach le feartan magnetach agus cuantamach sònraichte. Bidh e a’ fosgladh chothroman airson adhartasan ann an coimpiutaireachd cuantamach, stòradh fiosrachaidh, agus tagraidhean teicneòlach eile.

C: Ciamar a bha an luchd-rannsachaidh a’ comharrachadh staid magnetach riobanan graphene?

F: Rinn an luchd-rannsachaidh co-chur riobanan graphene gu dìreach air uachdar magnetach agus chleachd iad dòigh-obrach ris an canar microscopaidh tunail sganaidh spin-polarized (STM) gus na feartan magnetach a lorg agus fhaicinn. Le bhith a’ cumail sùil air an t-sruth sruth le diofar magnetizations, bha e comasach dhaibh an giùlan magnetach a dhearbhadh.

C: Dè na dùilean a th’ ann airson nanostructures graphene san àm ri teachd?

F: Tha rannsachadh san àm ri teachd ag amas air co-leanailteachd quantum a neartachadh agus feartan cuantamach riobanan graphene a ghleidheadh. Is e an t-amas pìosan cuantamach organach fèin-chruinnichte a leasachadh, a dh’ fhaodadh teicneòlasan cuantamach ath-nuadhachadh.