Seallaidhean ùra air àite hypoxia ann an eadar-dhealachadh cealla gas periosteal

Tha sgrùdadh ùr-nodha a chaidh fhoillseachadh ann an World Journal of Stem Cells air toraidhean inntinneach fhoillseachadh a thaobh buaidh hypoxia air bun-cheallan periosteal (PSCn). Tha pàirt deatamach aig PSCan ann an slànachadh chnàmhan, leis gu bheil comas sònraichte aca eadar-dhealachadh a dhèanamh ann an osteoblasts no chondrocytes. Ach, tha na h-innealan bunaiteach a bhios a’ riaghladh eadar-dhealachadh PSC mar fhreagairt air hypoxia air a bhith so-ruigsinneach gu ruige seo.

Anns an sgrùdadh seo, bha luchd-rannsachaidh a 'feuchainn ri buaidh hypoxia air PSCn fhuasgladh le bhith a' dealachadh PSCan luch bun-sgoile agus gan cur fo chumhachan hypoxic. Chaidh feartan nan ceallan agus na ginean co-cheangailte ri eadar-dhealachadh osteogenic PSC a mheasadh. A bharrachd air an sin, chaidh togalaichean a’ nochdadh miR-584-5p agus RUNX2 a chruthachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air a’ bhuaidh aca air eadar-dhealachadh PSC.

Bha na toraidhean iongantach. Dh’adhbhraich an àrainneachd hypoxic eadar-dhealachadh osteogenic iongantach anns na PSCn, mar a chithear bho àrdachadh mòr ann an nodules calcified, ìrean ian calcium intracellular, agus gnìomhachd phosphatase alcalin (ALP). A bharrachd air an sin, chaidh ìrean faireachdainn factaran co-cheangailte ri eadar-dhealachadh osteogenic, a’ toirt a-steach RUNX2, pròtain cnàimh morphogenetic 2, factar hypoxia-inducible 1-alpha, agus ALP, a riaghladh. Air an làimh eile, chaidh a lorg gu robh miR-584-5p air a riaghladh sìos anns na PSCan air an adhbhrachadh le hypoxia.

Is e an rud a tha gu sònraichte inntinneach an lorg gu robh pàirt chudromach aig an eadar-obrachadh eadar miR-584-5p agus RUNX2 ann a bhith a’ meadhanachadh an eadar-dhealachaidh osteogenach air adhbhrachadh le hypoxia de PSCn. Chuir upregulation de miR-584-5p bacadh mòr air faireachdainn RUNX2, gu h-èifeachdach a’ cur bacadh air eadar-dhealachadh PSC fo chumhachan hypoxic.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ tilgeil solas ùr air na h-innealan moileciuil toinnte a tha an sàs ann an eadar-dhealachadh PSC. Chan e a-mhàin gu bheil iad ag àrdachadh ar tuigse mu àite hypoxia ann an slànachadh cnàimh, ach tha iad cuideachd a’ toirt seachad slighean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson eadar-theachdan teirpeach a tha ag amas air ath-nuadhachadh cnàimh adhartachadh.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e beachdachadh air buaidh hypoxia air PSCn agus a chomas ann a bhith a’ stiùireadh dhòighean innleadaireachd clò airson càradh is ath-nuadhachadh chnàmhan.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th’ ann am bun-cheallan periosteal (PSCn)?

F: 'S e seòrsa de chealla-ceal a th' ann am bun-cheallan periosteal (PSCn) a tha a' fuireach air uachdar lìnigeadh chnàmhan a-muigh (periosteum). Tha comas aca eadar-dhealachadh a dhèanamh ann an diofar sheòrsaichean cheallan a tha an sàs ann an càradh is ath-nuadhachadh chnàmhan, leithid osteoblasts agus chondrocytes.

C: Dè a th 'ann an hypoxia?

A: Tha Hypoxia a’ toirt iomradh air lùghdachadh ann an ìrean ocsaidean ann am maothran no organ. Ann an co-theacsa an sgrùdaidh seo, tha hypoxia a’ riochdachadh na h-àrainneachd ìosal ocsaidean a tha a’ tachairt aig àm slànachadh cnàimh.

C: Ciamar a tha hypoxia a’ toirt buaidh air eadar-dhealachadh bun-cheallan periosteal?

F: Tha co-dhùnaidhean an rannsachaidh a’ moladh gu bheil hypoxia a’ brosnachadh eadar-dhealachadh osteogenic ann an bun-cheallan periosteal, a’ leantainn gu cruthachadh maothran cnàimh. Tha àite deatamach aig atharrachaidhean air adhbhrachadh le hypoxia ann an abairt gine, gu sònraichte an eadar-obrachadh eadar miR-584-5p agus RUNX2, ann a bhith ag eadar-mheadhanachadh a’ phròiseas eadar-dhealachaidh seo.

C: Dè a’ bhuaidh a th’ aig na co-dhùnaidhean sin air slànachadh cnàimh agus leigheas ath-nuadhachail?

F: Tha tuigse air na h-innealan moileciuil leis am bi hypoxia a’ toirt buaidh air eadar-dhealachadh bun-cheallan periosteal a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor airson a bhith a’ leasachadh ro-innleachdan gus slànachadh agus ath-nuadhachadh cnàimh a neartachadh. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ fosgladh slighean ùra airson eadar-theachdan teirpeach a tha ag amas air càradh cnàimh a bhrosnachadh ann an euslaintich le briseadh no galairean co-cheangailte ri cnàimh. Dh’ fhaodadh tuilleadh rannsachaidh san raon seo leantainn gu leasachadh dòighean innleadaireachd clò nas èifeachdaiche.