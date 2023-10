Bidh luchd-rannsachaidh a’ cleachdadh fluorescence clorophyll air a bhrosnachadh le grèine (SIF) gus cuideam ozone ann am pònairean soighe a thomhas

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Illinois Urbana-Champaign agus Seirbheis Sgrùdaidh Àiteachais USDA air tomhasan fluorescence chlorophyll air a bhrosnachadh leis a’ ghrèin (SIF) a chleachdadh gus buaidh ozone àrdaichte (O3) air planntaichean pòna soighe a thomhas. Is e an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an Journal of Experimental Botany, a’ chiad fhear a chuir SIF an sàs gus cuideam ozone air pònairean soighe san raon a thomhas.

Is e dòigh neo-ionnsaigheach a th’ ann an SIF a bhios a’ lorg cuideaman air planntrais le bhith a’ tomhas an fhlùr-fhuaim a bhios planntaichean a’ sgaoileadh mar thoradh air lùth gun chleachdadh bho photoynthesis. Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh àrdachadh ann an ìrean O3 a’ leantainn gu lùghdachadh ann an SIF, a’ nochdadh cuideam planntrais. Chaidh an sgrùdadh a dhèanamh aig goireas SoyFACE, a tha a’ toirt seachad leabaidh deuchainn airson a bhith a’ sgrùdadh buaidh truailleadh ozone san raon.

Is e truailleadh èadhair millteach a th’ ann an ozone a tha na chosgais mhòr dha tuathanaich. Le bhith a’ cleachdadh SIF, faodaidh luchd-rannsachaidh measadh luath is sàbhailte a dhèanamh air buaidh ozone air planntaichean soybean. Chleachd an sgioba siostam speactroscopach so-ghiùlain air a chuir os cionn ceann-bhrat an lus gus SIF a thomhas anns gach cuid smachd agus plotaichean àrdaichte O3.

A bharrachd air a bhith a’ tomhas SIF, rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh cuideachd air pròiseasan eile co-cheangailte ri photoynthesis, leithid còmhdhail dealanach agus iomlaid gas-duilleach. Dhearbh na co-dhùnaidhean gu bheil lùghdachadh ann an SIF na chomharra air cuideam. Faodaidh SIF, còmhla ri tomhasan meud planntrais, tuairmse math a thoirt do thuathanaich air toradh bàrr.

Is e aon de na buannachdan aig SIF a scalability. Tha an luchd-rannsachaidh an dòchas SIF a chleachdadh gus sùil a chumail air photoynthesis ann an roinnean air feadh an t-saoghail bho saideal a tha a’ cuairteachadh na Talmhainn. Dh’ fhaodadh an dòigh seo seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air daineamaigs photosynthesis aig ìre cruinne.

Tha tuigse air a’ cheangal meacanaigeach eadar SIF agus photoynthesis deatamach airson a bhith a’ cleachdadh an dòigh seo gus tuairmse a dhèanamh air agus sùil a chumail air photoynthesis aig ìre roinneil no cruinneil. Tha na deuchainnean a chaidh a dhèanamh aig SoyFACE air cur ri togail an tuigse seo.

Gu h-iomlan, tha tomhasan SIF a’ tabhann inneal luachmhor airson a bhith a’ measadh buaidh truailleadh àile air bàrr. Le bhith a’ cleachdadh SIF, faodaidh luchd-rannsachaidh lèirsinn fhaighinn air mar a tha ìrean àrdaichte ozone a’ toirt buaidh air planntaichean pònairean-sìthe, a’ toirt seachad fiosrachadh riatanach airson solar bìdh an t-saoghail a chumail an aghaidh atharrachadh clìomaid.

