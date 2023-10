Bidh luchd-rannsachaidh a’ tomhas raon magnetach ann an Eclipse Meadhanach Spider Pulsar PSR J2051-0827

Tha luchd-rannsachaidh bho Amharclann Reul-eòlais Xinjiang (XAO) de Acadamaidh Saidheansan Shìona air lorg mòr a dhèanamh a thaobh raon magnetach pulsar damhain-allaidh ris an canar PSR J2051-0827. Is e seòrsa de shiostam binary millisecond pulsar a th’ ann an pulsars damhain-allaidh air a chomharrachadh le companaich le meud ìosal ann an orbitan ùine ghoirid. Anns na siostaman sin, faodaidh an dian-ghaoth pulsar agus sgaoilidhean electromagnetic crìonadh agus sgrios a dhèanamh air an rionnag chompanach.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air feartan magnetach PSR J2051-0827, chleachd an luchd-rannsachaidh an Teileasgop Rèidio Spherical Fosglaidh Còig-ceud-mheatair (FAST). Bha iad a’ cuimseachadh gu sònraichte air a bhith a’ sgrùdadh feartan polarization a’ chuisle agus làthaireachd raon magnetach taobh a-staigh a mheadhan eclipse. Chaidh co-dhùnaidhean an sgrùdaidh aca fhoillseachadh anns an Astrophysical Journal air 14 Sultain.

Nuair a chaidh eclipse an pulsar a-mach, chunnaic an luchd-rannsachaidh lùghdachadh cunbhalach anns a’ cheum cuairteachaidh (RM). Bha an t-atharrachadh seo ann an RM eadar 60 agus -28.7 rad m-2, a’ nochdadh gu robh raon magnetach cudromach ann am meadhan eclipse. Stèidhichte air an eadar-dhealachadh seo ann an RM, bhathas a’ meas gu robh neart raon magnetach loidhne-seallaidh aig 0.1 G.

Lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd iongantas ris an canar tionndadh RM, a dh’ fhaodadh a bhith air a thoirt air sgàth atharrachaidhean ann an neart an raoin magnetach a rèir an t-seallaidh air adhbhrachadh leis a ’ghluasad binary orbital. Tha an tionndadh RM seo a’ toirt taic don bheachd gu bheil àrainneachd dhìreach a’ phulsair iom-fhillte agus air a magnetachadh. A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh a’ moladh gu bheil cuid de choltas aig àrainneachdan pulsars damhain-allaidh ris an fheadhainn a tha co-cheangailte ri spreadhaidhean rèidio luath (FRBn).

Tha co-dhùnaidhean an rannsachaidh seo a’ cur ri ar tuigse air daineamaigs agus feartan pulsars damhain-allaidh agus a’ toirt sealladh dhuinn air na h-innealan a tha an urra ris na h-eclipses a chithear sna siostaman sin. Tha an sgrùdadh a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor a thaobh suidheachadh an raoin magnetach faisg air PSR J2051-0827 agus a’ fosgladh slighean ùra airson tuilleadh rannsachaidhean ann an raon reul-eòlas pulsar.

Luaidh:

SQ Wang et al, Atharrachadh air Tomhas Rotation rè Eclipse Banntrach Dubh PSR J2051 - 0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Stòr: Acadamaidh Saidheansan Shìona