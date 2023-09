Faodaidh gainmheach sruthadh suas an cnoc, lorg innleadairean Oilthigh Lehigh

Tha luchd-rannsachaidh innleadaireachd aig Oilthigh Lehigh air lorg iongantach a dhèanamh - faodaidh gainmheach sruthadh suas an cnoc. Tha co-dhùnaidhean na sgioba, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Communications, a’ nochdadh, nuair a thèid torque agus feachd tarraingeach a chuir an sàs air gach gràn gainmhich, gum faod na gràinean sruthadh suas cnoc, suas ballachan, agus suas is sìos staidhrichean. Tha buaidh mhòr aig an iongantas neo-àbhaisteach seo air raon farsaing de thagraidhean, bho chùram-slàinte gu còmhdhail stuthan agus àiteachas.

Chaidh an lorg a dhèanamh le Seumas Gilchrist, Àrd-ollamh Ruth H. agus Sam Madrid ann an Innleadaireachd Cheimigeach agus Bith-mholacileach ann an Colaisde Innleadaireachd PC Rossin Lehigh, agus an sgioba aige. Chleachd iad co-aontaran a tha a’ toirt cunntas air sruthadh stuthan granular gus sealltainn gu robh na gràineanan a’ sruthadh suas an cnoc mar stuth granular.

Thàinig an Dr. Samuel Wilson-Whitford, prìomh ùghdar a’ phàipeir, an sàs le tubaist fhad ‘s a bha e a’ rannsachadh microencapsulation. Mhothaich e nuair a thionndaidh e magnet fo vial de ghràinean polymer còmhdaichte le ocsaid iarainn ris an canar microrollers, thòisich gràinean gainmhich a’ gluasad suas an cnoc.

Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh a bhith a’ cur torque air na microrollers le magnets ag adhbhrachadh gum biodh gach gràin a’ cuairteachadh, a’ cruthachadh dùblaidhean sealach a chruthaich agus a bhris suas gu sgiobalta. Chruthaich an co-leanailteachd seo ceàrn àicheil de repose mar thoradh air co-èifeachd brisidh àicheil, a’ leigeil leis na gràinean gainmhich sruthadh suas an cnoc.

Le bhith ag àrdachadh an fheachd magnetach mheudaich co-leanailteachd nam mìrean gainmhich, a’ toirt barrachd tarraing dhaibh agus an comas gluasad nas luaithe. Thug gluasad còmhla agus comas nam mìrean cumail ri chèile cothrom dhaibh gnìomhan mì-thuigseach a dhèanamh, leithid a bhith a’ sruthadh suas ballachan agus a’ dìreadh staidhre. Tha an luchd-rannsachaidh a-nis a’ sgrùdadh cleachdadh microrollers gus cnapan-starra a dhìreadh, a dh’ fhaodadh a bhith aig tagraidhean ann am microrobotics agus cùram slàinte.

Tha an lorg ùr-nodha seo a’ fosgladh slighean ùra de rannsachadh agus iarrtasan airson stuthan granular. Tha sgioba Oilthigh Lehigh an dùil cumail orra a’ sgrùdadh nam microrollers agus a’ sgrùdadh an cleachdadh ann an diofar raointean. Tha iad mu thràth a’ sgrùdadh measgachadh, dealachadh, agus tagraidhean gluasad nithean. A bharrachd air an sin, tha iad a’ sgrùdadh cleachdadh microrollers ann a bhith a’ lìbhrigeadh beathachadh tro stuthan porous.

Tha buaidh mhòr aig gainmheach a’ sruthadh suas cnoc, agus tha comas aig an lorg seo gnìomhachasan agus teicneòlasan ath-nuadhachadh. Tha an sgioba rannsachaidh air bhioran leantainn air adhart leis na deuchainnean aca agus tha iad an dùil grunn phàipearan fhoillseachadh air a’ chuspair a dh’ aithghearr.

