Dh’ fhaodadh an stoirm grèine as motha ann an eachdraidh a bhith air sgrios a dhèanamh air Comann Ùr-nodha

O chionn ghoirid lorg luchd-saidheans fianais mun stoirm grèine as motha a chaidh a chlàradh a-riamh tro sgrùdadh air seann fhàinneachan craoibhe ann an Alps na Frainge a Deas. Tha an àrdachadh ann an ìrean radiocarbon a chaidh a lorg anns na fàinneachan a’ nochdadh gun do thachair stoirm grèine mòr o chionn timcheall air 14,300 bliadhna. Dh’ fhaodadh stoirm den leithid seo a bhith air buaidh uamhasach a thoirt air comann-sòisealta an latha an-diugh, a dh’ fhaodadh a bhith ag adhbhrachadh dubhadh farsaing ann an cliathan dealain agus a’ cur dragh air siostaman saideal agus cian-chonaltraidh.

Rinn an sgioba de luchd-rannsachaidh bho dhiofar ionadan, a’ gabhail a-steach an Collège de France, CEREGE, IMBE, Oilthigh Aix-Marseille, agus Oilthigh Leeds, am mion-sgrùdadh le bhith a’ tomhas ìrean rèidio-carbon ann an seann chraobhan glèidhte air bruaichean Abhainn Drouzet faisg air Gap, An Fhraing. Rinn iad coimeas eadar an spìc ann an ìrean radiocarbon le tomhais beryllium ann an coraichean deigh Ghraonlainn, a thug orra moladh gun deach an spìc adhbhrachadh le stoirm grèine mòr, ris an canar Tachartas Miyake, a bhiodh air tòrr mòr de ghràineanan lùthmhor a leigeil ma sgaoil a-steach do àile na Talmhainn. .

Tha Miyake Events, air ainmeachadh às deidh neach-saidheans Iapanach a lorg iad an-toiseach, nan stoirmean grèine ainneamh agus air leth cumhachdach nach deach fhaicinn gu dìreach a-riamh. Cha deach ach naoi tachartasan a chomharrachadh gu ruige seo, leis an fheadhainn as ùire a’ tachairt ann an 993 AD agus 774 AD. Chan eil luchd-saidheans fhathast a 'tuigsinn nàdar nan stoirmean mòra sin no carson a tha iad a' tachairt. Tha rannsachadh leantainneach ann gus na h-adhbharan aca a dhearbhadh, tricead, agus comasachd ro-innse.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh na crìochan a thaobh a bhith an urra ri tomhasan ionnsramaid de ghnìomhachd grèine a-mhàin, nach eil air a bhith rim faighinn ach bhon 17mh linn. Tha fàinneachan craoibhe àrsaidh, còmhla ri tomhasan beryllium ann an coraichean deigh, a’ toirt sealladh luachmhor air giùlan na grèine san àm a dh’ fhalbh. Mar sin, bidh iad a’ cur ri tuigse nas fheàrr air pàtrain fad-ùine na grèine.

Tha lorg na stoirme grèine mòr seo na chuimhneachan air na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith co-cheangailte ri gnìomhachd cumhachd grèine. Dh’ fhaodadh tuigse agus ro-innse thachartasan mar seo a bhith deatamach ann a bhith a’ lughdachadh a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aca air ar comann-sòisealta a tha a’ sìor fhàs an urra ri teicneòlas.

stòran:

- Sgrùdadh air a stiùireadh le Edouard Bard, Àrd-ollamh Evolution Gnàth-shìde agus Cuan aig an Collège de France agus CEREGE.

- Bha an rannsachadh a’ toirt a-steach ionadan leithid an Collège de France, CEREGE, IMBE, Oilthigh Aix-Marseille, agus Oilthigh Leeds.