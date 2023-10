Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach na ghathan gamma lùth as àirde bho Pulsar

Tha luchd-saidheans a tha a’ cleachdadh lann-amhairc HESS ann an Namibia air lorg iongantach a dhèanamh - na ghathan gamma as dian a chaidh a chlàradh a-riamh bho pulsar, rionnag marbh. Bha lùth de 20 tera-electronvolts aig na ghathan gamma sin, a tha billeanan de thursan nas motha na solas faicsinneach. Tha an lorg seo na dhùbhlan do theòiridhean gnàthach mu bhith a’ gineadh ghathan gamma pulsed bho pulsars.

Is e pulsars na tha air fhàgail de rionnagan a tha air spreadh ann an supernovas. Tha na rionnagan marbh sin gu math dùmhail agus tha iad a’ dèanamh suas sa mhòr-chuid de neutronan. Tha trast-thomhas de dìreach 20 km aca agus bidh iad a’ cuairteachadh gu math luath, a’ sgaoileadh sailean de rèididheachd electromagnetic. Chithear na sailean sin, ris an canar gu tric buillean de rèididheachd, ma sguabas iad thairis air siostam na grèine againn.

Tha luchd-saidheans den bheachd gur e stòr an rèididheachd seo dealanan luath a tha air an dèanamh agus air an luathachadh ann am magnetosphere a ’pulsar fhad‘ s a tha iad a ’gluasad a dh’ ionnsaigh an iomall. Tha an magnetosphere air a dhèanamh suas de raointean plasma agus electromagnetic a tha timcheall agus a’ cuairteachadh leis an rionnag. Mar a bhios na dealanan a’ siubhal a-mach, bidh iad a’ faighinn lùth agus ga leigeil ma sgaoil mar sailean rèididheachd.

Is e an Vela pulsar, a tha suidhichte anns an reul-bhad Vela, am pulsar as soilleire anns a’ chòmhlan rèidio agus bidh e cuideachd a’ sgaoileadh ghathan gamma anns an raon giga-electronvolt. Ach, os cionn ìre lùtha sònraichte, thig an rèididheachd aige gu crìch gu h-obann. A’ cleachdadh sgrùdaidhean domhainn le HESS, tha luchd-saidheans a-nis air co-phàirt rèididheachd ùr a lorg aig lùths eadhon nas àirde, suas ri deichean de tera-electronvolts.

Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan do thuigse a bh’ ann roimhe air pulsars agus na dòighean air cùl an rèididheachd àrd-lùth aca. Tha e a’ moladh gum faodar mìrean a luathachadh tro phròiseas ris an canar ath-cheangal magnetach taobh a-muigh magnetosphere a’ phulsair. Ach, tha duilgheadasan fhathast aig a’ bheachd-bharail seo ann a bhith a’ mìneachadh mar a tha rèididheachd cho mòr air a thoirt gu buil.

Tha an Vela pulsar a-nis a’ cumail a’ chlàir airson a bhith a’ leigeil a-mach na ghathan gamma le lùth as àirde bho pulsar. Tha an lorg seo a’ fosgladh chothroman ùra airson pulsars eile a lorg le ghathan gamma àrd-lùth agus ag adhartachadh ar tuigse mu phròiseasan luathachaidh anabarrach ann an nithean speuradail.

