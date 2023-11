Artaigil ùr ag atharrachadh: A’ nochdadh pàtrain falaichte graphene tro fhuasglaidhean anailis

Tha luchd-rannsachaidh bho IMDEA Nanoscience san Spàinn, Ionad Fiosaig Eadar-nàiseanta Donostia, Ikerbasque, agus Oilthigh Opole sa Phòlainn air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn cruthachadh phàtranan moiré 1D leth-foirfe ann an graphene dà-thaobhach toinnte. Le bhith a’ sgrùdadh buaidh srann ann an siostaman moiré air a dhèanamh suas de lannan meala, tha an sgioba air solas a thilgeil air giùlan toinnte dealanan anns na pàtrain sin.

Tha cruthachadh nam pàtrain moiré aon-mheudach sin, a bhios a’ tachairt gu nàdarra nuair a thèid feachd strain a chuir an sàs ann an stuthan 2D a chaidh a chàrnadh, mar thoradh air an eadar-chluich eadar toinneamh is srann. Lorg an luchd-rannsachaidh dàimh shìmplidh eadar an dà fheart seo agus co-mheas Poisson an stuth, aig a bheil pàirt deatamach ann an tuiteam cealla aonad fànais dà-thaobhach. Tha an tuiteam seo a’ leantainn gu nochdadh giùlan aon-thaobhach air a chomharrachadh le dà ùine.

Thòisich an Dotair Pierre Pantaleón agus stiùiriche na buidhne an t-Àrd Ollamh Paco Guinea bho IMDEA Nanoscience an rannsachadh seo às deidh dhaibh mothachadh a dhèanamh air neo-riaghailteachd anns an t-sealladh aca de graphene dà-thaobhach teann. Le cuideachadh bhon Dr. Andreas Sinner bho Oilthigh Opole, rinn iad mion-sgrùdadh farsaing air tùs an neo-riaghailteachd seo agus lorg iad an cruth-atharrachadh tarraingeach a bha a’ gabhail àite ann am fìor fhànais. Sheall an graphene teann mar a nochd pàtrain moiré aon-thaobhach cha mhòr foirfe, a’ nochdadh seanalan falaichte taobh a-staigh an stuth.

Roimhe sin, bha luchd-saidheans air cur às do phàtranan coltach ri mearachdan dealbhaidh no artifacts. Ach, tha an sgioba rannsachaidh a-nis air an tuigse a dhaingneachadh gu bheil na pàtrain sin mar thachartas nàdarrach taobh a-staigh lattices cìr-mheala sia-thaobhach mar graphene. Bhris an luchd-rannsachaidh talamh ùr le bhith a’ foillseachadh fhuasglaidhean anailis airson an cuideam èiginneach a dh’ fheumar gus na seanailean aon-thaobhach sin a ghineadh. Gu h-iongantach, tha am fuasgladh seo an urra ri dà chaochladair: an ceàrn toinneamh agus co-mheas Poisson den stuth.

Tha an lorg ùr-nodha seo a’ fuasgladh na slighe airson stuthan ùra innleadaireachd air uachdar as urrainn feum a dhèanamh de na seanailean aon-thaobhach sin. Taobh a-staigh nan seanalan sin, tha dealanan air an cuingealachadh, a’ taisbeanadh imeachd bhon ghluasad an-asgaidh ann an graphene 2D traidiseanta. A bharrachd air an sin, tha dealanan taobh a-staigh nan seanalan sin a’ nochdadh slighe gluasaid fàbharach.

Chan e a-mhàin gu bheil obair na sgioba a’ toirt sealladh ùr air giùlan graphene dà-thaobhach toinnte ach tha e cuideachd a’ tabhann faireachdainn anailis soilleir airson cunntas a thoirt air an iongantas. Tha am fuasgladh eireachdail seo a’ nochdadh daineamaigs falaichte graphene agus tha comas aige cruthachadh stuthan ùr-ghnàthach le feartan sònraichte a bhrosnachadh.

CÀBHA

C: Dè a th’ ann am pàtrain moiré?

F: Tha pàtrain Moiré nan pàtrain toinnte, ath-aithriseach a nochdas nuair a tha dà phàtran coltach ach beagan air an cuir an aghaidh air an còmhdachadh, a’ cruthachadh buaidh lèirsinneach.

C: Dè a th ’ann an graphene bilayer toinnte?

A: Tha graphene dà-thaobhach toinnte a’ toirt iomradh air dà shreath de graphene air a chruachadh aig ceàrn toinnte beag, a’ leantainn gu feartan agus giùlan gun samhail an coimeas ri sreathan graphene fa leth.

C: Dè an co-mheas Poisson?

A: Tha an co-mheas Poisson na sheasmhach a tha sònraichte do stuthan a tha a’ toirt cunntas air giorrachadh no leudachadh stuth mar fhreagairt air cuideam ann an stiùireadh ceart-cheàrnach.

C: Ciamar a ghabhas na co-dhùnaidhean sin a chur an sàs?

A: Tha na fuasglaidhean anailis a lorg an luchd-rannsachaidh a’ toirt sealladh dhuinn air an t-sruth riatanach a dh’ fheumar gus seanalan aon-thaobhach a ghineadh ann an stuthan. Tha seo a’ fosgladh chothroman airson stuthan ùra innleadaireachd le feartan sònraichte agus gluasad dealain cuibhrichte.